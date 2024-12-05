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東亞料明年上半年恒指見22500點，樓價全年回升5%

05/12/2024

　　東亞銀行(00023)發表經濟發市場展望，明年上半年恒生指數的目標水平為22500點，相當於市盈率10倍，料觀望美聯儲局持續減息，對港股有一定支持。另估計明年1月美國總統就職典禮前波動區間介乎18500至21000點。

 

東亞料明年上半年恒指見22500點，樓價全年回升5%

（許英略攝）

 

　　東亞銀行首席投資策略師李振豪在記者會上指出，現時環球經濟慢慢復甦，配合內地刺激政策及北水，認為港股可見上述升幅。他亦建議投資者配置「股好過債」，由於減息令債息及定期存款息口回落，會有更多資金回流股市。

 

　　該行倡關注本地高收益企業，如本港銀行、公用事業、電訊、地產；中國內地價值和高收益國企，如內地電訊、銀行、保險、電力和天然氣；中國內地消費政策受惠行業，如互聯網、食品飲料、家電、汽車，共三大板塊。不過，建議避開航運、港口及美國市場收入佔比較高的出口相關股票。

 

本港明年經濟料增長2.5%，樓價回升5%

 

　　本港樓價及GDP方面，該行預計明年分別回升5%；增長2.5%。樓價料受利率回落；政府放寬需求管理措施；搶人才等政策見效所推動。同期內地經濟則料升4.8%左右，預期房地產對經濟負面影響逐步緩和，政策有加大力度，甚至抵銷被徵收關稅的空間。

 

　　被問及政府估算本財年財赤達1000億元，東亞銀行首席經濟師蔡永雄指出，急於滅赤會反為打擊經濟，且政府表示不急於滅赤，因放眼北都區等未來數年投資及回報，盈虧需時平衡。

 

美聯儲立場趨中性，港P料續減0.375厘

 

　　該行亦認為，美聯儲局貨幣政策立場轉趨中性，料本月減息0.25厘，明年每季均減0.25厘，即明年全年共減1厘，基準利率回至3.25厘至3.5厘。

 

　　至於2026年美國會否繼續減息，蔡永雄指出，要視乎其時經濟數據。另外，蔡永雄預期，港銀有機會於機會於本月、明年3月共下調最優惠利率（P）0.375厘至5.25%（以東亞銀行港元最優惠利率計算），其後完成減P，但港息料隨美息回落，港元拆息實際上明年有機會低於3厘，利率整體繼續向下。

 

　　另明年上半年標普500指數的目標水平為6100至6200點，市盈率徘徊在22至23倍，與過去2至3年平均數據相若。李振豪提醒投資者，要留意明年1月美國總統就職典禮的「Sell on Fact」沽售效應，但指美國市場整體修正7%至8%預測仍屬健康水平。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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