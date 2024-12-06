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滙豐調查：六分一受訪者考慮未來5年置業，推算相當於逾30萬戶

06/12/2024

滙豐調查：六分一受訪者考慮未來5年置業，推算相當於逾30萬戶

 

　　滙豐香港發布「按揭市場狀況及樓市前景」調查，顯示六分一的受訪者考慮在未來五年內置業。參考政府統計處今年年中發表的人口及住戶統計，該數字相當於超過30萬戶。此外，比對政府早前公布的房屋供應目標，上述調查結果亦具相當參考價值。未來10年，將有13.2萬個私營房屋單位推出市場，而政府亦會推出12.3萬個公營房屋單位(不包括綠置居單位)，在2021至2023年間，一手及二手住宅單位的成交數量則介乎43002至74297之間。

 

有意置業受訪者，三分之二為現有業主

 

　　該調查訪問了不同背景的香港居民，探討他們對置業的態度及用途，並了解他們選擇銀行按揭服務的先決條件。潛在買家當中，三分之二為現有業主，其餘三分之一為首次置業人士。調查顯示，物業仍然是許多香港人的熱門投資選擇。考慮購入第二個單位的受訪者中，72%視投資和被動收入為主要誘因。此外，約31%的首次置業受訪者亦表示有意以物業作為投資用途。

 

　　與首次置業受訪者相比，現有業主對市場持較大信心。62%現有業主計劃在未來兩年內購置新物業，而超過60%的首置人士則會根據個人或家庭需要（如結婚或迎接新成員），在未來兩年或以上決定是否置業。

 

調查結果與市況一致，料減息進一步刺激樓市

 

　　滙豐香港區財富管理及個人銀行業務零售產品主管麥信翎(Sidney Massunaga)指出，由於供款年期通常達20至30年，因此按揭對於許多客戶而言是一個重要的承諾，而物業更是關鍵資產。這項調查旨在了解客戶對樓市的看法，從而協助他們進行財務規劃。調查於今年9月首次減息後，及政府宣布放寬樓按措施前進行，結果亦與近期市況一致。11月初宣布的第二輪減息預計亦進一步刺激樓市。

 

撰文：經濟通採訪組

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