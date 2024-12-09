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中美 | 藥明生物開飆13%，大摩料生物法案明年內落實機會低

09/12/2024

中美 | 藥明生物開飆13%，大摩料生物法案明年內落實機會低

 

　　藥明全系高開，藥明生物(02269)現價升13%，報19.6元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅19.2%。該股成交約854萬股，涉資1.65億元。藥明康德(02359)升11.7%，報61元；藥明合聯(02268)升5.2%，報30.25元。

 

　　摩根士丹利發表研報告，指生物安全法案年內成為法律的可能性大大降低。大摩報告指，美國2025財年國防授權法案(NDAA)沒有生物安全法案或任何藥明系的名字，這對藥明系和其他具有重大海外收入敞口的中國CRO（合約研究組織）或CDMO（合約研發生產力組織）公司是一個積極的進展。鑑於年底之前生物安全法案以任何方式通過的窗口很窄，相信其成為法律的可能性大大降低。

 

　　CXO概念股全線高開；金斯瑞生物科技(01548)升5%，報11.8元；泰格醫藥(03347)升5%，報36.65元；康龍化成(03759)升9.1%，報16元；昭衍新藥(06127)升6.2%，報9.93元；凱萊英(06821)升4.6%，報57.4元。

 

撰文：經濟通市場組

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