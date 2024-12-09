【新股上市】毛戈平料成凍資王 單靠「換頭術」難打造市值神話

內地知名化妝大師毛戈平憑藉高超技藝多次引爆社交平台話題度，人送外號「換頭術」，為內地美妝界最強IP，然而毛戈平旗下化妝品品牌毛戈平化妝品(01318)尋求上市卻屢屢受挫，輾轉之下終於在本港順利招股上市，且反應理想，預計將成為今年新股凍資王。

（shuttlestock圖片）

毛戈平化妝品在全球發售7058.82萬股，當中香港公開發售佔10%，其餘為國際配售。每股招股價介乎26.3元至29.8元，集資約21億元。每手100股，以每股29.8元上限計算，入場費3010.05元，該股將於下周二(10日)首掛。

毛戈平日前已截止認購，而根據券商數據，該股孖展額暫時錄得1738億元，單以孖展金額就已超越華潤飲料(2460)凍資1323.9億元的記錄，很可能成為今年的新股「凍資王」。若以一成股數作香港公開發售，即集資額2.1億元計算，該股超額認購逾826倍。

毛戈平上市正值港股悶市，提供炒作題材

毛戈平化妝品招股反應之所以如此熱烈，當然離不開毛戈平個人IP加持。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，毛戈平開始招股時，已經有媒體唱好，而且港股近日缺乏方向，大市交投淡靜，因此市場累積一定的購買力，毛戈平招股正好為淡市提供一個炒作的焦點。

毛戈平化妝品同名創始人（互聯網圖片）



不過有分析預期毛戈平首日股價升幅可高達50%，聶振邦對此有保留。他表示，由於毛戈平招股反應理想，觸及回撥機制，本港公開招股佔比料由10%升至50%，而國際配售料由90%調整至50%，約3500萬股。由於當中基石投資者只佔2600萬股，不夠今次招股總數的一半，因此穩定股價的能力相對較低，一旦有獲利盤離場，相信對股價構成一定的壓力。

聶振邦續指，毛戈平市盈率偏低，只有十餘倍，相對於A股的同業低。例如內地同業珀萊雅市盈率有25倍，貝泰妮市盈率甚至高達35倍，但不能以此認定毛戈平股價存在一定的上升空間，因為A股市盈率一般比H股高。以順豐(06936)為例，在香港上市時，其H股價比A股折讓22%。同一公司尚且如此，不同公司的估值更難以比較。

毛戈平市值難與國貨龍頭看齊

而且，珀萊雅、貝泰妮作為國貨龍頭，銷售規模遠比毛戈平大，不宜相提並論。以2023年為例，毛戈平收入為28.9億人幣，內地自媒體統計其排在國內彩妝品牌銷量的第九名，而同期貝泰妮收入55.2億人幣，比毛戈平高出逾九成，而珀萊雅同期收入為89.1億人幣，比毛戈平高出足足兩倍。另外值得一提的是，毛戈平上半年的純利增幅雖有41%，但對比2023年全年純利按年升幅達88%，明顯大為遜色。

也有人指出，毛戈平走「高端國貨」路線，因此可抱更高的期待，但聶振邦認為，內地不乏像毛戈平的高端國產化妝品牌，並不能視為特色，前面提到的珀萊雅、貝泰妮同樣是中高檔齊備。

而毛戈平上市後面臨的問題，是在流量變現後，如何尋找盈利的下一個突破口。在內地社交平台上，不少用家都表示毛戈平的化妝品上手難度高，粉底使用後會出現浮粉、斑駁等問題，，不適合業餘大眾使用，「買了也不會用，用了也用不好」，即使毛戈平提供專櫃化妝服務，但都無補於事；而且還有市場人士發現毛戈平將資金用於大量營銷活動上而不是產品研發，甚至還沒有自建工廠，質疑毛戈平的化妝品只不過是貼牌貨、智商稅。

（小紅書圖片）

（小紅書圖片）

不建廠僅靠代工，利潤歸股東荷包

翻查毛戈平近年分紅記錄，公司在申請上市前，即今年的3月及5月有兩次大額分紅，合共派了約10億人幣。連同2021年派發4000萬人幣、2023年派發2.5億人幣，四年間派了近13億人幣。而公司年度純利在2021年有3.31億人幣、2022年有3.52億人幣及2023年有6.61億人幣，三年純利合共約13.44億人幣，與期間公司派發的分紅金額非常吻合。聶振邦認為，公司上市前派分紅是常有的事，但將三年來的純利全部派發卻甚少見。

該股將於明日（10日）在港交所掛牌。聶振邦指，恒指上周五（6日）走勢轉強，高位已經逼近20000點，惟今日掉頭下跌逾百點，不排除該股只能在上市價附近上落。不過他提醒投資者，就算毛戈平在暗盤市場造好，高追或有風險，建議投資者衡量風險再決定是否追買。

撰文：經濟通通訊社記者佘詩偉

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