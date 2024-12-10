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恒指 | 政策利好行情重演，中概股帶動恒指高開655點突破兩萬一

10/12/2024

恒指 | 政策利好行情重演，中概股帶動恒指高開655點突破兩萬一

　　中央政治局會議提到要穩住樓市股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊，同時更表明，明年將實施更加積極的財政政策和「適度寬鬆」貨幣政策，為自2010年以來首次表明採取適度寬鬆。內地當局正視經濟問題被視為重大政策利好，9月下旬政策市行情重演，恒生指數開報21070，升655點或3.2%，主板成交83.53億元。

 

　　恒生中國企業指數報7615，升254點或3.5%。恒生科技指數報4854，升197點或4.2%。

 

　　藍籌股無一低開，內需股表現最強勁，潤啤(00291)高開7.86%，報29.5元，安踏體育(02020)高開7.46%，報90元，申洲國際(02313)高開6.46%，報65.95元。

　　龍湖(00960)銷售成績不理想，但在國策帶動下仍高開6.03%，報12.66元。

 

　　平台股表現興奮，阿里健康(00241)高開6.02%，報4.05元，美團(03690)大升6%，報182元，網易(09999)升5.37%，報159元，京東集團(09618)升5.72%，報160.9元，阿里(09988)升5.01%，報91.25元，騰訊(00700)高開2.67%，報430元。

 

　　傳中國監管機構要求投行加快中資企業在港上市步伐，港交所(00388)高開5.91%，報330元，暫連升3日累計升幅13.48%。

 

　　另外，新股「凍資王」毛戈平(01318)今日首掛，開報47.65元，較招股價29.8元高出59.9%，以每手100股計，不計手續費，每手賺1785元。

 

撰文：經濟通市場組

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