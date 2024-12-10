港股 | 午市前瞻 | 半日政策市走勢反覆 投資組合應如何穩中求勝？

中央政治局會議提到要穩住樓市股市，及明年將實施更加積極的財政政策和「適度寬鬆」貨幣政策，內地當局正視經濟問題被視為重大政策利好，市場憧憬9月下旬政策市行情重演。恒指今早高開655點突破兩萬一，然而在該位置觸發獲利盤，中字頭、內需股及藥明系倒頭跌，恒指半日升幅收窄至204點或1%，報20618點。港股成交恢復熾熱，主板成交近1549億元。

恒生中國企業指數半日報7424，升63點或0.9%。恒生科技指數報4693，升36點或0.8%。

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阮子曦：政策難有新意，不應過份樂觀

政策市有望捲土重來，市場原本聚焦中經會可能於周三(11日)舉行，但昨日（9日）內地以非常規方式公布政治局會議內容，釋放要穩住樓市股市、更積極財政政策及適度寬鬆貨幣政策等訊號，刺激上日恒指尾市急飆逾500點，升破20000關兼50天線。

港股今早進一步釋利好，裂口高開逾600點破21000關，但即遇到阻力，半日升幅收窄至約200點。華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦向《經濟通通訊社》表示，他不認為市場目前投放意欲很大，始終政策市波動幅度巨大，以半日恒指走勢而言都反映了目前市場並未一面倒押注政策市。他指中央政策並非沒有力度，但都難有太大新意，都不外乎減息降準、以舊換新等等方法，暫時不應對政策有過份幻想。

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宜部署ETF打底再炒績佳股

政策市可以急升也可以急跌，阮子曦認為不應完全袖手旁觀，資金必然最為主力追捧重磅股以及中資金融股等類別，投資者固然可以留意。但面對急升急跌波動市，他認為其中一個方法為先以指數ETF打底，繼而再作部署如美團(03690)或平保(02318)等部署，能在波動大市內較平衡捕捉政策利好作用。

恒指今早一登21000即引來獲利盤出籠，阮子曦認為短線談論升上前頂23241仍言之尚早，目前首站目標仍先為上月高位21355，企穩後確認扭轉一浪低於一浪走勢，才再作進一步部署。他又指趁大市有所回吐之際，撈底有業績支持的績優股會更為穩陣，如美團及吉利(00175)等都可以；另外中芯(00981)亦較為落後，憧憬大市炒起時可望追落後。

另外他補充，A股表現亦可作為港股風向儀，如A股攀升後回吐幅度減弱，證明資金真正流入部署，都會提升港股氣氛。

恒生指數今早高開至兩萬一後無以為繼。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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