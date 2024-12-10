國策股 | 中央政治局會議表述積極惹政策憧憬，邊類受惠股最值博？

昨日(9日)下午傳出中央政治局會議召開的消息，會議表述偏向積極，明確提出明年實施更積極財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，要穩住樓市股市，大力提振消費，恒指昨午隨即轉跌為升，飆近3%，衝破兩萬關，創近一個月新高。大行也指今次北京政策立場強硬，顯示穩增長的決心，期望即將召開的中央經濟工作會議提供更多政策細節，但昨日爆升的內房、券商及內需等政策受惠股今日已見回吐，可否趁機買入短炒一轉？哪個板塊最值博？

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政治局會議：明年要實施更積極財策和適度寬鬆幣策 美媒：立場轉變

中共中央政治局昨日召開會議，分析研究2025年經濟工作，中共中央總書記習近平主持會議。會上提到要穩住樓市股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊，穩定預期、激發活力，推動經濟持續回升向好；明年要實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，加強超常規逆周期調節，打好政策「組合拳」；要大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求；要以科技創新引領新質生產力發展，建立現代化產業體系。

《華爾街日報》分析指，這場會議代表著10多年來中國決策者在貨幣政策立場上的首次轉變，從「穩健」轉向「適度寬鬆」，預計明年將頒布更多貨幣寬鬆政策，以提振內需，穩定房地產市場。報道還引述經濟學家指，會議提到更加積極的財政政策表明，中國政府可能會在明年3月的人大會議上安排更高的財政赤字率。而隨著美國總統當選人特朗普即將上任，中國正在為貿易緊張局勢升溫做準備。另外，在昨日的會議上，官方表示，中國全年經濟社會發展主要目標任務將順利完成。報道指，這表明中國最高領導層相信，中國2024年約5%的經濟成長目標將會實現。

野村：政策立場強硬顯穩增長決心 高盛：明年初將推更多具體刺激措施

野村發表研報稱，中央政治局會議公布為即將召開的年度中央經濟工作會議定下了基調，而今次是自2020年7月政治局會議以來首次出現「更積極主動」的財政政策措辭，當時中國正從新冠疫情衝擊中恢復過來。在貨幣政策上使用「適度寬鬆」的措辭是自2010年7月政治局會議以來首次，當時中國仍在應對全球金融危機的餘波衝擊。將逆周期政策定性為「超常規」，這在政治局會議聲明中尚屬首次。政策立場的強硬顯示北京穩增長的決心非常堅定，明年將加大財政支出。而由於培育「強大貨幣」並維持國內房地產市場和金融市場穩定的任務，北京將不太願意容忍人民幣兌美元大幅貶值。

高盛指，相較於9月的中央政治局會議，決策官員在昨日的宣讀稿中強化支持增長的立場，更加著重於內需和民生，並承諾穩定樓市和股市。相對於會前較低的市場預期，會議結果因更強烈的寬鬆言論而帶來驚喜，特別是考慮到決策者提到要「加強超常規逆周期調節」和「全面擴大內需」，並將貨幣政策立場從之前的「審慎」改為「適度寬鬆」。人民銀行上一次將貨幣政策立場定性為「適度寬鬆」要追溯到2009至2010年。預期即將舉行的中央經濟工作會議將發出進一步的寬鬆訊號，並相信明年初將有更多具體的需求刺激措施推出。

美銀：政策立場更強硬積極 農曆新年前或降準

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美銀表示，今次會議反映整體政策立場較9月的政治局會議更加強硬和積極，有助確認最高領導人已充分意識到地方政府財政緊縮之外的整體需求疲弱問題，並認真加以解決。而中經會即將於本周稍後舉行，料將提供更多政策的細節，包括進一步闡述貨幣供應目標以及可能採取的措施，以及有關確保地方政府開支的措施，或如何促進發債和分配資金，但對於數字上的目標，包括增長、財赤及刺激規模，仍要關注明年3月人大。



美銀續指，由於市場對政治局的聲明反應正面，料所有的目光都集中在中經會上，預計增長目標將再次設定為「5%左右」，但仍有機會略過公布數字目標。展望未來，預期人行可能會下調存款準備金，尤其是在流動性較緊的農曆新年前。此外，除非美國的關稅衝擊在規模和時間上都較早，否則預期進一步的政策催化可能要等到3月的兩會。

大摩：料短期推高市場 但長期反彈看政策細節及執行

摩根士丹利稱，政治局會議承諾刺激需求、穩定樓市和股市，這將在短期內推高市場，但長期持續反彈仍要取決於政策細節及執行。鑑於看到政策重心明顯轉移，更多寬鬆政策可期，而這是9月政治局會議初步政策轉向訊號的良好後續，當時市場的反應正面。短期內政治局的聲明可令市場估值得到支持，MSCI中國指數的12個月預測市盈率可能會由9日的9.8倍市盈率上試11倍或更高，而上一次出現這個估值是在10月初。然而，若中經會對擴大財政預算赤字含糊其詞或過於審慎，缺乏更詳細的政策跟進，新一屆美國政府就職後地緣政治不確定性升級，該估值水平恐難以持續。

大摩指，該行的中國經濟團隊仍然預期2025年的財政將溫和擴張至2萬元人民幣，但這不足以扭轉目前的通縮軌跡，因重點仍在於投資。因此，尚未看到足夠的證據可以轉為更看好中國股市的持續反彈，將繼續關注即將發生的政策事件和行動變化，觀察是否有更多具體的跡象出現，故建議投資者保持謹慎，直至政策後續行動開始明朗。

黃瑋傑：股市偷步上升恐現回吐 科技股比內房券商股更值博

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，今次會議最觸動市場神經是提到要穩住樓市股市，以往政治局會議從未提到，今次派給市場「定心丸」，知道往後的政策方向，會議又提到要實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，都令市場對之後召開的中央經濟工作會議有進一步期待，但料兩個會議都不會有實質政策推出，因它們一般主要提出未來經濟發展方向及政策綱領，要小心過去也試過有些大型會議召開前，股市已偷步上升，開完後覺得無特別驚喜又出現回吐壓力。

黃瑋傑又指，自己不會因預計某個行業或板塊往後有些利好因素而選股，而是喜歡看個別股份走勢分析基本面而選擇短期有上升潛力股份。如果因炒作某件事或某個因素揀股，若估錯或市場反應不如預期就會炒錯股。例如內房股及券商股或可搭順風車短炒，但內房股走勢往往比券商股更飄忽，一有消息可以升很多，因其估值偏低，但這是因基本面差，既擔心債務又擔心買樓需求，即使放寬所有限購限貸，惟受制庫存問題，都需要幾年時間才可令樓市轉向，故內房往往升得快也回得快，自問足夠「貼市」才可買，加上很多都有債務問題，有一定風險。

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黃瑋傑續指，券商股雖同樣升得快回得快，但沒內房郡麼飄忽，因業績基本面沒內房那麼差，不會有違約或清盤風險，但升勢能否持續也成疑問，記得內地「9.24」組合拳政策曾刺激上證指數升至3600點，現在歷經兩個多月，期間再有利好政策出台，但上證現時也只得3400點。他認為相比內房及券商股，科技股更值博，因其基本面都不差，有些第三季業績好，績後股價都要下跌，估值不算貴較安全。

內房股今日普遍先升後跌，潤地(01109)收跌2.23%收報24.1元，中海外(00688)跌2.68%報13.82元，龍湖(00960)跌4.19%報11.44元，萬科(02202)跌5.58%報6.6元，融創(01918)跌9.69%報2.61元。券商股方面，中金(03908)收跌5.13%報14.42元，中信証券(06030)跌5.92%報23.05元，招商證券(06099)跌10.12%報16.16元。至於內需股，安踏(02020)跌0.9%報83元，潤啤(00291)跌2.38%報26.7元，海底撈(06862)跌1.78%報16.6元，海爾智家(06690)跌1.22%報28.3元。科技股則升跌不一，騰訊(00700)跌1.82%報411.2元，美團(03690)升0.06%報171.8元，阿里(09988)跌0.35%報86.6元，京東(09618)升0.72%報153.3元，百度(09888)跌1.78%報85.55元，網易(09999)升0.2%報151.2元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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