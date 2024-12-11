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港股 | 午市前瞻 | 中經會料內容無新意 但預計恒指反覆向上趨勢不變

11/12/2024

 

　　觀望內地今日可能召開中央經濟工作會議，加上美國將公布最新通脹數據，港股半日表現反覆，恒生指數半日報20310，跌不足1點，恒生中國企業指數報7312，升6點或不足0.1%。恒生科技指數報4581，跌10點或0.2%。

 

　　瑞銀中國首席經濟學家汪濤表示，由於美國可能提高關稅，未來兩年內地可能會增加政策支持力度，當局或在中經會上宣布明年將採取更具支持性的政策基調。

 

港股 | 午市前瞻 | 中經會料內容無新意 但預計恒指反覆向上趨勢不變

（istock圖片）

 

張智威：獲利盤致港股轉向

 

　　恒指今早高開近百點，早段雖維持上升約百餘點，但臨近中午恒指走勢開始疲弱。對於近日大市反高潮疲軟，信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，恒指自從5日低位19466開始反彈，前日（9日）藉著政治局會議公布後，大市尾段飆升，高收500多點。連同昨日（10日）高開逾600點，累積升幅高達1600點。對投資者來說具有獲利的誘因，因而出現單日轉向，倒跌收市。

 

　　雖然中經會今日召開，但張智威預料會後公布依舊是圍繞穩住樓市股市等措施，並無新意。這些措施其實大部分早在9月24日的國新辦發布會，以及10月份發改委、財政部、住建部等亦公布過。當中除了9月下旬港股出現過一波升浪之外，港股之後再無強勢表現，因此市場對於中經會能否帶來新一波升勢仍有保留。張智威指出，除非這次的中經會提及更具體的措施，例如投入的扶持金額等，否則預料難以帶來提振。不過他認為恒指現時仍處於自11月底開始的上升通道，料恒指維持反覆向上的趨勢不變。

 

港股 | 午市前瞻 | 中經會料內容無新意 但預計恒指反覆向上趨勢不變

港股政策市利好僅維持一日。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

小米生態圈具協同效應，料股價續跑贏大市

 

　　小米(01810)CEO雷軍昨日（10日）上午在微博發文稱，小米YU7目前正在進行大規模路測，預計明年6、7月正式上市。據內媒報道，小米YU7是小米首款SUV，為中大型SUV的水平。在外觀方面，小米YU7的側面線條和尾部的鴨尾設計，與法拉利Purosangue極為相似。

 

港股 | 午市前瞻 | 中經會料內容無新意 但預計恒指反覆向上趨勢不變

小米在內地社交平台上公布新車外型概念圖。（互聯網圖片）

 

　　花旗在研報中指出，新車在預期時間內發布對小米股價有利，認為小米汽車明年出貨量較預期27.3萬輛有上升空間，不過仍將取決於二期生產設施何時投產。至於小米股價下一個催化劑包括新智慧駕駛發布、小米15 Ultra手機、SU7 Ultra汽車、YU7汽車正式推出等。

 

　　張智威表示，小米已不再是單純的手機生產商或電動車生產商，集團正在構建一個全面的生態圈，既有手機，亦有家電和電動車，環環相扣，具有協同效應。就算電動車剛起步，但起步點高，未來的市場潛力仍然很大，值得看好，因此集團股價近期跑贏大市。以10月股市高位為例，當時恒指高位在23241點，至今仍未收復；但小米當時的股價高位（26.2元）早已被超越。不過現時小米股價約30.9元，相對偏高，他建議有興趣的投資者可以等回調至29.4元附近再考慮吸納。可以考慮分段在33元、35元附近出貨。

 

港股 | 午市前瞻 | 中經會料內容無新意 但預計恒指反覆向上趨勢不變

小米近日股價突破30元後仍向上發展。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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