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新股上市 | 畢馬威料明年港IPO集資最多千二億，全球排名前五

11/12/2024

　　畢馬威中國香港資本市場組主管合夥人劉大昌在記者會上指出，預計明年香港IPO集資額1000至1200億元，重返2022年水平，排名仍為全球首5名內。宗數、平均交易規模分別料升至80宗、15億元。劉大昌估計明年有多於3間大型A股來港上市，平均集資額逾50億元。

 

新股上市 | 畢馬威料明年港IPO集資最多千二億，全球排名前五

左起：畢馬威中國新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀、畢馬威中國香港資本市場組主管合夥人劉大昌（許英略攝）

 

　　畢馬威中國新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀則指出，中東公司第二上市會以成熟、較大型的金融、能源、地產企業為主，涉約180多間公司。該行料明年香港新股市場受內地行業龍頭企業赴港；資訊科技、媒體及電信業（TMT）；生命科學；特專科技公司；中東公司二次上市所支持。

 

料多於3間大型A股來港上市，平均籌50億元

 

　　另該行預計今年集資額共829億元，按年升約80%，亦較該行今年年中預測600億元有所上調，但仍遜於其今年年初1000億元預測；上市宗數料63宗，按年減少7宗；平均交易規模料涉13億元，按年升約1倍。資料亦顯示，截至12月8日，港交所已重返全球IPO集資額排名第4位，首位為印度。另美的集團(00300)位處全球十大集資額排名第二名。至於今年全球IPO集資額及宗數，則料按年分別下跌9%、15%。

 

中概股回流要視乎本港市場表現

 

　　至於「特朗普2.0」時期，會否再出市中概股另一波回流潮，朱雅儀認為，要視乎公司自身需要及本港市場表現。近期亦可見有本地雞煲餐飲公司放棄再在港IPO及赴美申請上市，劉大昌認為，美國對於審批中小型股較寬鬆，相對本港而言，如創業板（GEM）推出優化政策仍難以吸引企業上市，因此預計本港中小型上市渠道仍要較長時間恢復。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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