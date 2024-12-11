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美減息預期升溫兼中東局勢動盪，金價三連升獲大行唱好，金礦股抑或黃金ETF更值博？

11/12/2024

　　市場普遍預期美國聯儲局本月繼續減息，加上以色列軍隊入侵敘利亞，中東緊張局勢加劇，紐約期金昨日(10日)升1.24%，報每盎司2719.3美元。現貨金亦升1.27%至每盎司2693.78美元，創逾兩周高，今日更高見2703.62美元。另中國人民銀行事隔半年於上月再增持黃金，也利好黃金表現，國際金價已連升3日。有大行料金價明年或可挑戰3000美元，金礦股近日走勢好轉，今日也普遍逆市造好，其中招金礦業(01818)再飆逾半成，惟紫金礦業(02899)曾由升轉跌，金礦股可否再吼？應如何選擇？抑或黃金ETF更值博？

 

（Shutterstock）

 

美國本月減息0.25厘機會逾八成　以軍入侵敘利亞發動大規模襲擊

 

　　美國上周五(6日)公布11月非農就業職位新增22.7萬人，高於預期的20.2萬人，但失業率從4.1%升至4.2%，繼續支持市場對聯儲局在本月17日至18日會議上減息0.25厘預期，芝加哥商品交易所的「美聯儲觀察工具」顯示，期貨市場預計聯儲局本月減息0.25厘可能性為86%。另《路透》訪查的經濟學家中90%認為美聯儲本月將減息0.25厘，但大多數經濟學家預計，由於擔心通脹風險上升，美聯儲將在1月底的政策會議上暫停減息。

 

　　另外，中東亂局也提振了黃金避險買盤。敘利亞總統巴沙爾政權近日快速倒台，以色列軍隊自周一(9日)起越過戈蘭高地，入侵敘利亞，已摧毀敘國海軍艦隊。據報道，以軍坦克已逼近敘國首都大馬士革20公里外。以軍出動戰艦攻擊貝達和拉塔基亞的敘國海軍港口，同時派出戰機對敘利亞各地的軍事目標進行超過350次空襲。以國總理內塔尼亞胡警告，如果敘利亞新政權容許伊朗在敘利亞重建勢力，或容許向黎巴嫩真主黨轉移武器，以色列將會作出強而有力的回應。

 

策略師：中東緊張局勢促進避險買盤　全球寬鬆趨勢再受關注

 

　　FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指，投資者對美聯儲將在本月會議上降息的預期，刺激金價飆向2700美元/盎司，目前正等待今日稍後公布的關鍵美國消費者物價指數(CPI)數據。Forex.com市場分析師Fawad Razaqzada則指，美國CPI數據對黃金的影響有限，尤其是如果實際數據接近預期的話，但如果CPI數據火熱，就會降低2025年初進一步降息的可能性。

 

　　Zaner Metals副總裁兼高級金屬策略師Peter Grant表示，中東緊張局勢加劇，令市場擔憂，因而促進黃金避險買盤。全球寬鬆趨勢也重新受到關注，加拿大央行將降息，歐洲央行和瑞士央行本周稍晚也將跟進，美聯儲很有可能下周也會降息。

 

人行事隔半年再增持黃金　分析師：能增強主權貨幣信用

 

美減息預期升溫兼中東局勢動盪，金價三連升獲大行唱好，金礦股抑或黃金ETF更值博？

（資料圖片）

 

　　另方面，人民銀行日前公布今年11月底外匯存底數據顯示，11月末中國黃金儲備為7296萬盎司，較10月份增加16萬盎司，是中國時隔半年首次增持黃金。東方金誠首席宏觀分析師王青表示，當前中國國際儲備中的黃金儲備佔比偏低，從優化國際儲備結構出發，人行增持黃金是大方向；黃金也是全球廣泛接受的最終支付手段，人行增持黃金能夠增強主權貨幣的信用，為穩慎推進人民幣國際化進程創造有利條件。

 

　　中國(香港)金融衍生品投資研究院院長王紅英認為，人行增持黃金很可能是一項中長期的戰略性舉措，原因在於美國聯儲局經歷了十幾次升息後走向降息，在此背景下，美債價值將會下降，增持黃金有利於提升央行資產負債表的整體品質。

 

麥格理：金價明年次季料見2800美元　或可上試3000美元

 

　　麥格理近日發表報告指，金價明年有上升潛力，並可能會創下新高，因為聯儲局會繼續減息，同時各國央行亦在增加黃金儲備，預計首季金價平均將為每盎司2650美元，比之前的預測提高1.9%；而第二季金價平均將達到每盎司2800美元，較此前預測高出12%。

 

　　麥格理提到，金價在明年首季可能會因美元走強而面臨挑戰，但之後有望延續升勢，若中國需求回升，又或者美國當選總統特朗普的政策可能導致美國財政前景惡化，金價有可能迅速上試每盎司3000美元。另外，黃金ETF的持有量仍然較2020年高位低出25%，顯示若條件合適，黃金ETF仍有大量購買空間。

 

美銀：明年金價料平均為2750美元　仍有望見3000美元

 

　　美國銀行亦稱，金價明年仍有望觸及每盎司3000美元，但投資者需要保持耐心，因為目前的盤整期可能會持續到明年上半年。美國銀行金屬研究主管Michael Widmer表示，由於中國需求依然低迷，西方投資者面臨潛在的債券收益率上升和美元走強，黃金在新的一年將面臨重大阻力。特朗普政府極有可能通過更強勁的增長、更高的通脹、更高的利率和更堅挺的美元來推行一套政策組合，這很可能會限制投資者在短期內提高黃金購買量的興趣。

 

　　該行的固定收益策略師預計，潛在的貿易關稅和其他美國優先的經濟政策可能會促使美聯儲在2025年放慢其寬鬆周期，預計明年只有兩次降息，一次在3月，另一次在6月。儘管面臨挑戰，但該行的貴金屬分析師預計，受經濟不確定性和地緣政治動盪刺激避險需求的推動，金銀將在新的一年獲得堅實支撐，預計2025年金價平均將在每盎司2750美元左右，與此前的預測持平。儘管美國經濟明年可能顯示出韌性，但美國政府不斷膨脹的債務是可能支撐金價的一個主要因素。各國央行仍是美國政府債券的主要持有者，財政前景為進一步分散儲備和增持黃金提供了強大的動力。

 

高盛：金價明年底料見3000美元　美減息次數減少成下行風險

 

　　高盛則預估金價2025年底漲至每盎司3000美元，面臨的主要下行風險是美聯儲可能減少降息次數，而不是更強勢的美元匯率。高盛指，金價在10月創下每盎司2790.15美元的歷史新高，今年來飆漲超過30%，主要受各國央行降息、地緣政治緊張局勢日益加劇所推動。預期如果美聯儲接下來再降息125個基點，金價將上漲7%，但如果美聯儲僅再降息25個基點，預估金價到明年底前只會漲至每盎司2890美元。

 

　　高盛不認同美元走強將阻礙央行買進黃金的看法，料央行買金將帶動金價在2025年底前上漲9%，理由是央行是用美元儲備在國際市場購買黃金。而人民幣貶值和預期中國更廣泛的政策寬鬆，對中國的零售黃金需求影響大致是中性。

 

溫鋼城：金礦股比黃金ETF更值博　招金現價可吸上望13元

 

美減息預期升溫兼中東局勢動盪，金價三連升獲大行唱好，金礦股抑或黃金ETF更值博？

（溫鋼城）

 

　　iFAST Global Markets投資總監溫鋼城認為，各國央行都需要增加黃金儲備，黃金有幾千年悠久歷史，且資源有限，比美債等美元資產穩陣得多，美國國債規模高達36萬億美元，若仍不斷印銀紙遲早爆煲。另外，當俄烏戰爭後，俄羅斯高達3000億美元主權資金遭美國等西方國家凍結，也令其他國家不願意再依賴美元資產。現時金價距離3000美元只約一成升幅，應不難於明年底見到。


　　溫鋼城續指，黃金相關資產都可以吼，不過港股黃金ETF在沒槓桿效應下走勢較悶，除非轉吼美股黃金ETF或其他有槓桿的黃金ETF。而金礦股股價之前已調整不少，再加上槓桿效應，獲利空間更大，當中紫金銅產量佔比不小，招金則黃金產量佔比最多更值博，其股價由年中高位16.7元跌至近日最低10.44元，已足足跌了四五成，期間金價最多也只跌至約2500美元，由高位調整約一成，招金似乎已跌過龍，可於現價買入，先上望13元，以10.44元止蝕，若金價往後升越並企穩2800美元，招金升至14、15元也不出奇。

 

　　金礦股今日普遍造好，招金升6.02%收報11.62元，山東黃金(01787)升3.16%報13.72元，靈寶黃金(03330)升6.18%報2.92元，中國黃金國際(02099)升4.1%報40.65元，惟紫金無升跌報15.48元。黃金ETF方面，SPDR金ETF(02840)升0.91%報1932元，價值黃金ETF(03081)升0.99%報63.42元。

 

美減息預期升溫兼中東局勢動盪，金價三連升獲大行唱好，金礦股抑或黃金ETF更值博？

 

美減息預期升溫兼中東局勢動盪，金價三連升獲大行唱好，金礦股抑或黃金ETF更值博？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此


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