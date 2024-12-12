港股 | 午市前瞻 | 中經會消息前料兩萬一下方徘徊 未來政策頂睇幾多？

市傳中經會昨日起至今日召開，市場預期會議今日結束後將有重磅消息公布，或承接政治局會議提到的「穩住股市樓市」以及重啟「適度寬鬆」，甚至釋放更積極訊號。恒生指數半日報20501，升346點或1.7%，主板成交近811億元。恒生中國企業指數報7397，升148點或2%。恒生科技指數報4647，升115點或2.6%。

（Shutterstock圖片）

黃偉豪：北水暫時部署指數ETF

等待中國官方公布中經會對經濟前景定調，市場保持觀望氣氛，胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，儘管此前中央政治局會議提到「更加積極」的財政政策和「適度寬鬆」貨幣政策等字眼，令市場對此次中經會抱有憧憬。但依據過往中經會的表現，他對中經會內容保持中性預期。他解釋道，中經會的內容主要是對中央政治局會議更詳細地闡述以及給明年的經濟定調，較少情況出現具體的政策內容以及實質的數字。反而要等中經會開完後，等後續具體措施消息釋出，才可能對市場產生比較大的實際影響。目前即使北水有淨流入，但暫時都是部署在指數ETF，沒有出現明顯的板塊部署。

他指出，短線恒指依然在20000至21000區間上落，突破21000存在一定難度。如果後續利好政策釋出，恒指有機會挑戰23000。但23000對應的預期市盈率達十倍左右，已經是港股預期市盈率的頂部。在港股盈利預期以及估值沒有上調的情況下，恒指突破23000的機會比較小。

港股政策市兩萬一見阻力。（經濟通HV2報價系統截圖）

光伏被徵關稅不意外，基本面差避買

美國貿易代表辦公室(USTR)昨天宣布，美方將於2025年1月1日起，依據「301條款」把中國進口太陽能晶圓、多晶矽的關稅從現行25%上調至50%；用於製造電子和半導體的特定中國進口鎢製品稅率，將由零關稅改為加徵25%關稅。

黃偉豪表示，光伏行業長期是中美貿易的焦點，加徵關稅屬於例行操作，未來打擊環保產業的特朗普上台後不排除加大打擊光伏行業力度。他續指出，他對光伏板塊始終保持審慎態度，除了上述的政治因素，更重要是受制於光伏行業的基本面。目前矽價暴跌，雖然此前部分光伏企業簽署了自律公約，要控制產能穩價，但他預期實際效果需要等到明年第二季才可能顯現，基本面未改善，即使中央出台補貼措施效果也不大。技術上看，藍籌信義光能(00968)支持位在3元，為11月底區間底部。

信義光能股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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