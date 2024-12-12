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金融中心 | 全球金融中心排名出爐，上海北京香港躋身十大，香港位列第6

12/12/2024

金融中心 | 全球金融中心排名出爐，上海北京香港躋身十大，香港位列第6

 

　　日本森大廈集團(Mori Building)旗下智庫「森紀念財團城市戰略研究所」發布2024年「全球城市綜合實力排名」（Global Power City Index，GPCI），首3名城市分別為倫敦、紐約及東京。至於「全球城市綜合實力排名-金融中心」一項上，北京、上海及香港則躋身十大。

 

全球城市綜合實力排名，上海北京香港躋身前20大

 

　　「全球城市綜合實力排名」評估全球48個主要城市中，前五名與去年相同，首3名分別為倫敦、紐約及東京。而受日元貶值影響，訪日外國人增加，東京與排名第二的紐約之間的分差縮小。至於排名第4及第5，分別為巴黎及新加坡。而第6至第10位依次則為首爾、阿姆斯特丹、杜拜、柏林及馬德里。上海及北京分別為第11及16位，香港排第18。

 

全球金融中心排名，香港排第6，紐約奪冠

 

　　「全球城市綜合實力排名-金融中心」項目中，首3位分別為紐約、倫敦及東京，上海、北京及香港，分別位列第4、5、6位。在一些細項排名方面，北京在「金融中介功能」指標方面排名第3；上海在「金融商品市場」指標排第2位，香港則在「外滙和利率市場」、「金融專業人才」兩個指標，排名分別為第3及4位。

 

　　全球城市綜合實力排名，從經濟、研究開發、文化交流、居住、環境及交通可達性等6個領域，多角度對全球48個主要城市進行評估及排名。此外，在GPCI原有6個領域基礎上，增加「金融」領域，從金融商品市場、金融中介功能等角度，評估各城市作為國際金融中心的競爭力。

 

撰文：經濟通採訪組

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