港股 | 午市前瞻 | 恒指升幅銷兩萬難守 專家料下試百天線19056

中央經濟工作會議對明年重點經濟工作進行部署，明確提出實施更積極財政政策，提高財政赤字率等，大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求。綜合市場分析認為，是次會議內容基本符合市場預期，提高財政赤字和降準降息等都在意料之中，和本周較早時間的政治局會議內容相比，則沒有更加積極的表述。

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政策市因素消褪，恒生指數半日報20057，跌339點或1.7%，主板成交超過768億元。恒生中國企業指數報7221，跌138點或1.9%。恒生科技指數報4510，跌89點或2%。

蘇沛豐：恒指10天線支持有限，或下試100天線

中經會延續政治局會議方向但無心意，拖累恒指今日低開過百點後，跌幅進一步擴大，一度跌至兩萬點邊緣。金馬資本管理交易策略師蘇沛豐向《經濟通通訊社》表示，是此中經會大方向上仍是加大財政刺激，擴大赤字，屬於預期之內。但此前中央政治局會議令市場對中經會的內容抱有較大憧憬，而中經會又缺乏具體的刺激措施，無法承接市場情緒，使恒指今日大幅回落。

現時，恒指最近的支持位為10天線（約19982），但他認為，10天線的支持力度不大，本周一，周二提前炒作政策市，從周一低位（約19688）到周二高位（約21070）已累計升7%，大概率會跌回本周的漲幅，甚至下試100天線（約19056）。

消費品需求偏弱，體驗式消費或更強勢

中央經濟工作會議提到明年「九大任務」，外界留意到當局將大力提振消費放在首位，相關政策當中包括全方位擴大國內需求，實施提振消費專項行動，推動中低收入群體增收減負，提升消費能力、意願和層級等。

蘇沛豐表示，提振消費是此次會議的關鍵點，但內需板塊內無法選出未來受政策刺激推動、可提前部署的股份。他解釋道，提振消費的措施不外乎家電下鄉、派消費券、就家電或者新能源汽車領域提供補貼等，惟現時內需板塊受限於消費品復甦不全面，需求偏弱，短線仍難見強勢。短線他更看好體驗式消費，例如旅遊股及電影股，未來迎來春節等出行旺季，投資者可提前部署旅遊股：例如攜程(09961)最近表現強勢，可等回落至500元心理關口後買入，有望破頂598元；同程(00780)亦有望破頂22.4元。

另外，中經會亦提出要持續用力推動房地產市場止跌回穩，加力實施城中村和危舊房改造。蘇沛豐認為內房行業低迷多年，僅僅依靠放寬限購等措施改善作用不大，最重要是要讓經濟重拾活力，改善人民對經濟就業前景較為悲觀的看法。蘇沛豐總結道，刺激消費和改善內房兩大議題互為因果，如果未來提振消費的效果欠佳，要改善內房問題更不簡單。

攜程股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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