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港股 | 蕭猷華：恒指區間波幅上移

15/12/2024

　　《套期保值》國家主席習近平上周一（9日）在中央政治局會議上表示，要實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，打好政策組合拳，穩住樓市股市，刺激港股當日下午急升，上周二（10日）上午恒指更一度升穿21000點。市場憧憬有政策出台，股市應聲急彈；不過，具體數字暫未公布，市場有點失望，股市打回原形。

 

　　中央經濟工作小組會議完結，並未提供更多關於刺激措施的具體資訊和規模。恒指由上周二高位回落近千點，是預期之內。從長線來看，目前內地經濟面對的風險，包括人民幣走弱、消費下滑、公司盈利壓力、美國政府對華立場和關稅戰的可能性，令投資者變得謹慎。不過，今次中央經濟小組會議釋出的政策大框架，特別提出了穩住樓市、股市和適度寬鬆貨幣政策，過往是少見的。

 

港股 | 蕭猷華：恒指區間波幅上移

恒指由上周二高位大幅回落，料19700水平會有支持。(Shutterstock)

 

　　展望後市，恒指突破19700點阻力後，現成為支持，恒指區間幅度上移，短線支持位在19700點，阻力在21000點。

 

信誠證券投資服務董事　蕭猷華

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