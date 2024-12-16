  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

私人銀行在香港加緊招聘，爭取中國富裕客戶財富管理業務

16/12/2024

私人銀行在香港加緊招聘，爭取中國富裕客戶財富管理業務

 

　　《彭博》報道，財富管理機構近來紛紛加緊在香港的招聘，以迎接內地資金的流入。其中，瑞銀集團希望在未來3-5年內將其為大中華區百萬(美元)富豪客戶管理的資產規模提高一倍。新加坡銀行香港員工數量增加了30%，瑞士財富管理公司寶盛集團去年將香港辦公面積擴大了40%並招兵買馬。

 

瑞銀戰略性地擴大香港團隊

 

　　根據彭博行業研究，在香港吸引富人政策的引導下，香港的私人財富資產管理規模到2030年可能會增加近一倍，達到2.3萬億美元。　

 

　　瑞銀財富管理大中華區私人客戶主管黃國正表示，由於政府的各種舉措，今年中國內地客戶數量有所增加。該行正通過招聘新的客戶顧問和團隊負責人，來戰略性地擴大其在港的團隊。

 

渣打擬將財富管理業務投資增加一倍

 

　　香港私人財富管理公會稱，2023年淨流入香港的私人財富總體增長近兩倍，至3410億港元(440億美元)。歷經兩年下滑後，總資產規模升至約9萬億港元。

 

　　在其他大型銀行中，渣打銀行計劃未來幾年將財富管理業務投資增加一倍，在香港和其他城市增加員工。花旗集團財富管理業務負責人Andy Sieg 9月對彭博電視透露，該行計劃在香港增加人手，看好香港及其與大灣區內地城市的關係。

撰文：經濟通中國組       

【你點睇】陳美寶、羅淑佩分別被任命為運物局及文體旅局局長，你是否認同新任命有助香港鞏固物流樞紐地位及促進旅遊經濟？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08305

洢人壹方控股

0.171

異動股

08296

中國生命集團

0.540

異動股

00027

銀河娛樂

34.700

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08305 洢人壹方控股
  • 0.171
  • 08296 中國生命集團
  • 0.540
  • 00027 銀河娛樂
  • 34.700
  • 02555 茶百道
  • 10.240
  • 00544 大同集團
  • 0.086
股份推介
  • 06936 順豐控股
  • 32.350
  • 目標︰--
  • 09633 農夫山泉
  • 35.600
  • 目標︰$48.00
  • 01050 嘉利國際
  • 0.790
  • 目標︰--
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 21.500
  • 目標︰$22.70
  • 00175 吉利汽車
  • 15.180
  • 目標︰$17.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 84.350
  • 00941 中國移動
  • 74.850
  • 00700 騰訊控股
  • 405.600
  • 00388 香港交易所
  • 297.600
  • 00005 滙豐控股
  • 75.000
報章貼士
  • 00123 越秀地產
  • 5.290
  • 目標︰--
  • 09999 網易－Ｓ
  • 145.700
  • 目標︰--
  • 02460 華潤飲料
  • 12.740
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

16/12/2024 16:12  恒指收跌175點報19795，中特估托市助力守20天線

16/12/2024 10:20  《異動股》蒙牛、萬洲跌2%，內地上月零售銷售按年升3%遜預期

16/12/2024 10:00  【聚焦數據】內地11月社會消費品零售總額增3%，大遜預期

16/12/2024 10:00  【聚焦數據】首11月全國固定資產投資增3.3%，略遜預期

16/12/2024 10:00  【聚焦數據】內地11月工業增加值增5.4%，略優預期

16/12/2024 07:53  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１４３億元，買盈富基金沽美團

16/12/2024 08:59  【大行炒Ｄ乜】巴克萊上調滙控、渣打目標，星展升攜程至７８４元

16/12/2024 16:32  《財資快訊》美電軟報７﹒７７４２，一周均較上日微降至３﹒９％

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

旅議會倡開放電視城及滙豐總行等吸引旅客，推智慧旅遊培訓從業員新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 銀行高息搶存，東亞上調3個月定存息至3.9厘，花旗加至3.7厘新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

私人銀行在香港加緊招聘，爭取中國富裕客戶財富管理業務新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

FX MONDAY｜超級議息周來臨 前瞻外匯市場去向｜美聯儲減息事在必行？｜日央行點解加息信心不足？
人氣文章

樓市點評．汪敦敬

攻堅股市及地產市場
人氣文章

Shopping What’s On

消委會︱22款可沖式濕廁紙︰衞生質量、沖散表現測試 一內地品牌有機會塞廁所！維達、VIRJOY、皇冠總評5星 教你使用小貼士
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

韓國小眾香氛NONFICTION來港！法國調香師研發+溫和植物成分，必收節日香氛系列！
人氣文章

Art & Living

「墨林」陳幼堅X林嘉欣陶藝：擁抱失敗的創作
人氣文章

Art & Living

聖誕佈置指南：在BLOOMS & BLOSSOMS尋找聖誕花藝裝飾，為家居添上節日氛圍！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
陽氣不足手腳冰冷兼百病叢生！中醫推介人參雞湯補元氣、生津安神
人氣文章
產婦胎死腹中丨屯門醫院41周孕婦胎死腹中，丈夫控訴醫療失誤，院方否認新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/12/2024 17:33
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/12/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/12/2024 17:33
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/12/2024 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章香港要聞16/12/2024
旅議會倡開放電視城及滙豐總行等吸引旅客，推智慧旅遊培訓從業員
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

中經會 | 中證監：堅決落實「穩住樓市股市」，維護資本市場穩...

16/12/2024 10:26

傾力救市

高息定存 | 一周高息合集，華僑1個月定存4厘208日3.8...

15/12/2024 10:55

貨幣攻略

「狂人」上場勢打壓，香港怎應對？

13/12/2024 07:48

大國博弈

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處