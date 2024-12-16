私人銀行在香港加緊招聘，爭取中國富裕客戶財富管理業務

《彭博》報道，財富管理機構近來紛紛加緊在香港的招聘，以迎接內地資金的流入。其中，瑞銀集團希望在未來3-5年內將其為大中華區百萬(美元)富豪客戶管理的資產規模提高一倍。新加坡銀行香港員工數量增加了30%，瑞士財富管理公司寶盛集團去年將香港辦公面積擴大了40%並招兵買馬。

瑞銀戰略性地擴大香港團隊

根據彭博行業研究，在香港吸引富人政策的引導下，香港的私人財富資產管理規模到2030年可能會增加近一倍，達到2.3萬億美元。

瑞銀財富管理大中華區私人客戶主管黃國正表示，由於政府的各種舉措，今年中國內地客戶數量有所增加。該行正通過招聘新的客戶顧問和團隊負責人，來戰略性地擴大其在港的團隊。

渣打擬將財富管理業務投資增加一倍

香港私人財富管理公會稱，2023年淨流入香港的私人財富總體增長近兩倍，至3410億港元(440億美元)。歷經兩年下滑後，總資產規模升至約9萬億港元。

在其他大型銀行中，渣打銀行計劃未來幾年將財富管理業務投資增加一倍，在香港和其他城市增加員工。花旗集團財富管理業務負責人Andy Sieg 9月對彭博電視透露，該行計劃在香港增加人手，看好香港及其與大灣區內地城市的關係。

撰文：經濟通中國組

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