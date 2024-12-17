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港股 | 午市前瞻 | 淡市下比特幣更顯硬淨 明年望攻18萬美元關

17/12/2024

　　受累內地零售數據走弱，中概股隔晚（16日）在美受壓，納斯達克金龍指數下跌2.19%，平台股拖累港股連續第三個受壓，恒指半日在20天線（19723點）附近掙扎，最低曾見19620點逾一周新低，半日收市則跌76點或0.4%，報19718，主板成交逾668億元。

 

港股 | 午市前瞻 | 淡市下比特幣更顯硬淨，專家吹捧明年攻18萬美元關

（Shutterstock圖片）

 

　　恒生中國企業指數報7110，跌21點或0.3%。恒生科技指數報4392，跌21點或0.5%。

 

龔偉廷：9月急升削弱淡友信心，但政策力度遜預期又令好友躊躇

 

　　港股延續上日走勢，在年結前拋售強勢股轉追高息股，恒指半日頹跌約100點，高息中特估普遍逆市造好。華夏基金（香港）投資總監龔偉廷向《經濟通通訊社》表示，近期港股下跌原因都為內地政策不及預期影響，尤其針對消費及樓市方面皆未見重磅政策，令市場認為政策出一個少一個，利好作用一次比一次弱，造成資金對政策憧憬縮細。

 

　　此外龔偉廷認為隨著特朗普上任日期漸近，市場對於後市不穩的憂慮與日俱增，令資金開始泊入收息股作防守之用。他預期後市都會維持陰跌走勢而不會出現大跌，主因每美元兌人民幣已跌至7.3警界線水平，預計中央暫時都不願人民幣過弱。而且針對港股大市，恒指目前由高位已回調不少，加上9月底由17000急挾上23000一役已令不少淡友提高戒心，中央突發的救市力度以及減息可能性都令沽空盤卻步，故他認為港股已經跨過沽空最高峰時期。

 

　　但正正好友不敢進場，淡友又卻步，龔偉廷預期恒指或面臨「凌遲」陰跌局面，預計假日臨近港股單日成交或縮至1000億元以下，初步以100天線19000作支持，最悲觀情況或要下試18500。

 

比特幣難再做沽空，特朗普護航撐幣價宜吼現貨ETF

 

　　大市隨特朗普上任之日將近而回調，相反特朗普交易（Trump trade）下的比特幣便愈炒愈高，日前強勢大破10萬美元歷史大關後，特朗普有意將比特幣提升為戰略儲備進一步強化市場對比特幣預期。龔偉廷分析指美股市場對比特幣偏好明顯提升，11隻美股比特幣ETF日均總淨流入提升至5億美元，反映市場需求提升。而比特幣亦成功擺脫沽空，因目前幣價經已破碩，無頂狀況令淡友失去沽空參考指標，令幣價走勢趨穩。

 

　　比特幣破完一頂又一頂，龔偉廷認為目前市場共識預期今年底前比特幣有望挑戰12萬美元至12.5萬美元歷史新高，而明年更有機會挑戰18萬美元水平，故現價吼位關注相關ETF亦不算蝕價。如華夏旗下比特幣現貨ETF(03042)一樣，他指虛幣現貨ETF比期貨ETF優勝之處為可善用作為槓桿之用，而且價差較小，買賣成本亦相對低。

 

港股 | 午市前瞻 | 淡市下比特幣更顯硬淨，專家吹捧明年攻18萬美元關

華夏旗下比特幣現貨ETF股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/12/2024 13:55
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/12/2024 13:40
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