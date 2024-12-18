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港股 | 午市前瞻 | 新世界負債亮紅燈情況未算最差 惟股價仍有得跌

18/12/2024

　　美股道指罕見連跌九日，惟港股今早中斷三連跌，但在明年美國利率動向未明的情況下，恒指仍受制兩萬點之下，中特估及汽車板塊領漲，消費股走低，恒指半日報19815，升114點或0.6%，主板成交近557億元。

 

港股 | 午市前瞻 | 新世界負債亮紅燈情況未算最差 惟股價仍有得跌

新世界尖沙咀K11 Art Mall。（資料圖片）

 

人行若維持LPR不變，不排除恒指回吐

 

　　美聯儲議息前夕，隔夜美股三大指數齊跌，其中道指更連跌第九個交易日。但港股今早未受影響，藉著中概股回升，恒指今早高開過百點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指已經連跌三日，今日作技術性調整，即使今日沒有反彈，預料本周稍後時間也會反彈。由於市場憧憬人行即將公布最新一期LPR利率，加上中經會後續或有相關刺激措施推出，因此，部分投資者趁低吸納。

 

　　從技術上看，聶振邦指，恒指近期高位除了在上周衝上21000點之外，大部分都維持在20500點以下，預料要衝破該水平不容易。相反，如果本周內不能夠站穩在2萬點以上，不排除回跌至19000至19500區間。

 

　　至於昨日港交所日前提出，首階段試行下調10元至20元，及20元至50元兩組股價的交易價差，聶振邦認為，首階段下調價差佔股價比例不及細價股，而龍頭股如騰訊(00700)，美團(03690)、滙控(00005)等都在這兩組股價以外，因此，對大市影響有限。

 

新世界仍有母企支援，情況未及內房嚴重

 

　　據報新世界發展近日向銀行發信，尋求就違反財務指標(financial covenant breach)取得豁免，而違反原因為淨負債佔資產比率超過100%。新世界暫未有回應。報道提到，市傳金管局早前曾召集向新世界放貸較多的銀行開會，要求各金融機構繼續提供財務上的支持。金管局稱不評論個別機構的事宜。另一方面，新世界管理層早前曾重申未來將繼續著力減債，亦會研究出售資產，並表明無意贖回永續債，亦不會延遲派發永續債息。

 

　　聶振邦認為，新世界負債沉重，市場早已清楚。雖然債務水平偏高，但現階段看不到爆煲的風險。即使債務嚴重如內地房企，各債權人仍然積極配合進行債務重組。新世界槓桿水平不斷攀升，但目前仍有母企周大福企業持續輸血，聶振邦認為情況還不至於和內房企業相提並論。相信倘若本港地產市道明年逐步向好，加上港、美兩地減息持續，集團債務壓力料將有所舒緩。

 

　　對於本港地產市道，聶振邦表示，由於香港經濟低迷，港股表現不理想，消費市道未見復甦跡象，加上這兩年內地來港買樓的勢頭不及以往，因此本地樓市短期仍然受壓。同樣地，相關股份短期內仍有下跌的風險。不過在一眾地產股中，長實集團(01113)相對比較穩健，預料在30元附近應該有支持，上望32.50元至33元。

 

　　至於新世界股價儘管已經跌至13年低，但預料持續受到債務困擾，股價短期仍然有下調的空間，聶振邦認為首階段在5元心理關口或有支持，甚至作溫和反彈。不過一旦地產市道復甦未如理想，以及環球減息步伐放緩，都可能對集團帶來壓力。加上新世界內地收入佔比高達四成以上，若內地樓市未能扭轉困境，對集團將會帶來衝擊，不排除最差情況下，股價要進一步下試4.5元甚至4元。

 

港股 | 午市前瞻 | 新世界負債亮紅燈情況未算最差 惟股價仍有得跌

新世界股價已經跌至13年低。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 新世界負債亮紅燈情況未算最差 惟股價仍有得跌

長實集團股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

 

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