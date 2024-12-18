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降低價差 | 港交所建議縮窄港股每口價差 對投資者影響你要知

18/12/2024

 

　　港交所(00388)昨日就建議下調港股最低上落價位發表諮詢總結，計劃分兩階段將適用證券最低上落價位下調50%至60%。第一階段將於明年中實施，檢討實施情況後，第二階段預計於2026年年中推出。下調價差針對股票、REITs等，而不包括ETP、債券、期權以及結構性產品。

 

降低價差 | 港交所建議縮窄港股價差 對投資者影響你要知

 

細價股交易成本減低，利短線超短線炒家

 

　　在第一階段，價格範圍10元至20元的原有最低上落價位為0.020元，新的最低上落價位為0.010元，降幅達50%；而價格範圍20元至50元的原有最低上落價位為0.050元，新的最低上落價位為0.020元，降幅達60%。在第二階段，價格範圍0.5元至10元的原有最低上落價位為0.010元，新的最低上落價位為0.005元，降幅達50%。

 

　　是次價差調整針對股價50元或以下股份，明顯只為針對中小規模以至毫股的交易操作。是次調整有利於降低價差成本，以第二階段針對的0.5元至10元股份為例，「0.5元」上一格便是「0.51元」，價差達2%；而調整後「0.5元」上一格為「0.505元」，價差便縮窄為1%，交易者要承擔的交易成本從而減少，更有利短線甚至超短線操作。

 

買賣排盤範圍縮窄，關鍵價位要待更貼價才看到

 

　　但有意見認為，因應目前買賣只支援買賣10檔，前後共20檔的交易，每格價差縮窄後投資者於報價系統內能看見的買賣排盤範圍便有會縮窄：以現價0.6元為例，調整前能看見0.6元及以下每格買盤數量由0.51元至0.6元，合共10格；上方賣盤則可看見0.61元至0.7元，亦合共10格。價差調整後，投資者便只能看到下方買盤0.555元至0.6元的合共10格，上方賣盤0.605元至0.65元的合共10格，能看見排盤的範圍大幅收窄。

 

　　假如有投資者有意參考每格價位的買賣盤總股數及金額，在價差調整後能看見範圍收窄，便較難得知上下10格以外的排盤情況，例如當股價靠近部分支持位或阻力位時，調整價差後便要等股價更貼近相關價位時才能看到，令投資者需要更密切關注股價變化才不會錯失部署時機。

 

調整可輸入買賣盤範圍縮窄，港交所擬擴闊基準

 

　　同樣原理，目前交易系統內可輸入買賣價位為上下24個價位，針對價差調整可輸入買賣盤範圍縮窄，港交所於諮詢文件中提出增設以百分比為基準的要求（即上下24個價位或3.5%，以較高者為準），但意見反映此舉亦未能令價格限制範圍如同之前一樣寬闊，隨後港交所將基準再擴闊至5%，望進一步降低範圍收窄的影響。

 

　　另外亦有意見反映，下調買賣價差或令交收費用提升，有投資者會為賺取更佳交易價而分拆訂單，對此港交所則計劃修訂股份交收收費結構，取消現行的最低及最高股份交收收費限額，並調整收費率。

 

表列港交所買賣差價建議內容

 

降低價差 | 港交所建議縮窄港股價差 對投資者影響你要知

 

撰文：經濟通市場組記者戚朗軒

 

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