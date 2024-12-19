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美國減息 | 聯儲局如預期減息0.25厘，但暗示明年只降兩次

19/12/2024

美國減息 | 聯儲局如預期減息0.25厘，但暗示明年只降兩次

 

　　美國聯儲局周三（18日）宣布減息0.25厘，將聯邦基金利率目標區間下調到4.25至4.5厘，符合市場預期，但聯儲局聲明和主席鮑威爾會後發言均透露鷹派信息，暗示明年僅降息兩次。

 

　　聯儲局在會後聲明表示，近期經濟指標表明經濟活動穩步擴張，委員會認為實現就業和通脹目標的風險大致平衡，通脹步向2%的目標，但仍然略高。

 

　　聯儲局預期明年經濟增長和通脹更加強勁，上調明年底的個人消費支出(PCE)物價指數及核心核心PCE物價指數至上升2.5%。2025年底失業率為4.3%，低於9月時預測的4.4%。

 

點陣圖顯示明年將減息0.5厘

 

　　反映美國聯儲局官員對未來利率走勢預測的點陣圖顯示，明年將減息0.5厘，2026年再減息0.5厘。明年底的聯邦基金利率目標區間中位數為3.9%，2026年底為3.4%，兩者均高於9月時預計的3.4%及2.9%，並預測今年底聯邦基金利率目標區間中位數為4.4%，與此前估計一致。

 

撰文：經濟通國金組

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