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新世界傳違貸款財務指標向銀行尋求豁免，集團稱屬不實猜測

19/12/2024

新世界傳違貸款財務指標向銀行尋求豁免，集團稱屬不實猜測

 

　　對於有傳新世界發展(00017)違反財務指標(financial covenant breach)、向銀行尋求豁免，新世界發展發言人回應指，得悉網絡上流傳一些關於公司的不實的猜測和謠言，集團重申，公司全面遵守所有披露要求，並向投資者和股東提供及時和適當的消息。新世界將一如以往，致力執行現有的公司策略。發言人的回應亦罕見同步在新世界官網刊載。

 

重申全面遵守所有披露要求

 

　　新世界管理層早前曾重申未來將繼續著力減債，亦會研究出售資產，並表明無意贖回永續債，亦不會延遲派發永續債息。

 

　　有本地傳媒近日引述《Debtwire》報道，新世界發展因為淨負債佔資產比率(net debt/asset ratio)超過100%而違反財務指標，正向銀行尋求豁免。報道提到，市傳金管局早前曾召集向新世界放貸較多的銀行開會，要求各金融機構繼續提供財務上支持。

 

傳金管局曾召集銀行開會

 

　　報道提到，市傳金管局早前曾召集向新世界放貸較多的銀行開會，要求各金融機構繼續提供財務上的支持。金管局稱，不評論個別機構的事宜。

 

　　在新世界發澄清聲明前，基金界及債市內有消息流傳指，新世界已委任滙豐、中銀及摩根大通為顧問，向債權人要求12個月「暫止協議」，又會在3個月內公布重組計劃，甚至要由周大福方面包銷供股股份等。

 

撰文：經濟通採訪組

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