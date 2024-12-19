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異動股 | 蘋果 | 騰訊升2% 百度插半成 傳蘋果轉與騰訊字節合作開發國行機AI

19/12/2024

　　騰訊(00700)由跌轉升2.2%，報414.8元，該股成交約1630萬股，涉資66.39億元，盤中高見418.6元，最低見401.4元；百度(09888)跌5.1%，報83.25元。百度(09888)現價跌5%，報83.35元，該股成交約998萬股，涉資8.41億元，盤中高見86.6元，最低見81.75元。

 

　　據《路透》引述熟悉內情的消息人士透露，蘋果正在與騰訊(00700)和字節跳動洽談，將他們的人工智能模型整合到在中國銷售的iPhone中，相關討論還處於非常早期的階段。字節跳動對消息不予置評，而蘋果和騰訊暫未回應置評請求。

 

　　由於來自華為等國產品牌的競爭日益激烈，蘋果在中國這個全球最大智能手機市場的份額不斷下降。在中國銷售的最新款iPhone缺乏AI功能，已成為蘋果的一大短板。

 

　　此前曾有報道指，蘋果一直與百度(09888)商談在中國使用人工智能模型，但美媒《The Information》本月報道稱，由於一些技術性問題，雙方的討論面臨挫折。

 

　　百度(09888)現價跌5%，報83.35元，該股成交約998萬股，涉資8.41億元，盤中高見86.6元，最低見81.75元。

　　

　　現時，恒生指數報19794，跌70點或跌0.4%，主板成交逾976億元。國企指數報7166，跌14點或跌0.2%。恒生科技指數報4453，跌15點或跌0.3%。即月期指新報19809，跌72點，高水15點。即月國指期貨報7171，跌10點，高水5點。即月科指期貨新報4456，跌5點，高水3點。

 

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