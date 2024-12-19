回顧展望－共渡時艱 | 機構料明年經濟放緩，千億財赤要捱三數年

本港經濟面臨結構性問題，雖然首三季GDP按年增長2.6%，但第三季增速受出口拖累，增長意外放緩至1.8%。部份指標例如經季節性調整後按季比較，更下跌1.1%，為兩年以來首次，且今年第四季數字同料按季下跌，即技術上出現衰退；本地私人消費開支亦連續兩個季度錄得跌幅；整體貨物出口升幅連續兩個季度收窄。

考慮到實際經濟數字及本地經濟情況，政府於本月初下調今年全年實質GDP增長預測，由8月時2.5%至3.5%降至2.5%，即原先預測最低水平；機構及銀行亦紛紛下調明年經濟增長預測。

財政司司長陳茂波指出，對於經濟最新預測值將位於原預測區間底部外，他解釋指現時利率高於預期，市民與旅客消費模式轉型，業界需要適應，但認為本港資本市場穩定，亦獲內地支持，香港經濟會「穩中向好」。

機構大多料明年經濟增長放緩，但認為無需過份悲觀

渣打維持今年香港GDP增長預測為2.6%；由於美國加徵關稅將導致本港出口放緩，預期明年本港GDP增長將放緩至2.2%。渣打大中華區高級經濟師劉健恒指出，相較於「特朗普2.0」貿易政策，更重要是內地經濟表現，而該行料明年內地GDP升4.5%，因此形容對香港經濟無需過份悲觀，更指出香港應要重整產業鏈，重組出口市場，發揮好金融、航運業服務優勢，做好中間人角色。

東亞銀行(00023)下調本港今年全年經濟增長預測至2.6%，較今年中時預測的3.3%，下調0.7個百分點；預料明年GDP增長2.5%。東亞銀行首席經濟師蔡永雄指出，政府提出一系提升本港競爭力措施，且明年環球貨幣環境轉趨寬鬆，資產市場有望復甦。

大華銀行大中華區環球金融主管李國基表示，由於今年第三季本港經濟意外下滑，目前預計全年增長率只有2.5%，第四季料見連續兩個季度按季收縮技術性衰退風險，同時將2025年本港經濟增長預測維持2%，經濟持續面臨挑戰，受利率向下加上內地經濟刺激措施後回穩利好私人消費和投資，同時亦會受特朗普新政府多項政策重大不確定性削弱復甦前景，且零售業前景欠佳或續為重大拖累，只是地產、股票市場持續反彈，將有助信心復甦。該行亦將明年內地經濟增長預測從4.6%下調至4.3%。

星展預期香港今年GDP增長2.4%，明年增長2.5%。星展香港高級經濟學家周洪禮表示，出口受內地刺激政策支持內需，而內地加強對東南亞出口，當地對電子產品需求強勁，皆有助本港出口增長，料明年可增7%；零售亦料自今年下跌4%至5%後回升，惟港人北上和內地旅客消費模式有變，料明年只溫和增長2%。

連續3個財年錄千億赤字發債度日，政府計劃縮減開支

相較特朗普再入主白宮及內地景經濟不景氣，市民更憂慮香港政府財政健康。陳茂波拋下「驚心丸」，指政府估算本財年財政赤字將由2月《財政預算案》預料的481億元倍增至逾千億元，即反映過去5個財年有4年錄得赤字，亦是連續3個財年錄得千億赤字。不過，陳茂波指出，絕對有信心於未來三數年內恢復收支平衡。參考今年《預算案》，當時陳茂波稱，未來數年度透過每年發債1350億元增加收入，帳面上減赤，並預計下年度(2025/26)已可重回盈餘，惟最新說法即意味赤字年期仍有可能延長。

至此，機構則認為市民過份憂慮。總商會主席陳瑞娟指出，社會不需要太擔心預算千億元財赤，且應接受因謀求持續發展所衍生的赤字，亦支持政府因此發債融資。渣打則認同政府以發債及節流去渡過經濟周期性影響下的財赤時期，介乎2至3年，估計短期政府回復收支平衡較困難，但財赤會按年收窄且發債最緊要是說服市民如何用得其所，提升透明度。東亞亦指出，急於滅赤會反為打擊經濟，且政府表示不急於滅赤，因放眼北都區等未來數年投資及回報，盈虧需時平衡。

礙於千億財赤，行政長官李家超表示會開源節流，削減開支；陳茂波亦詳細提到，今年起兩個財政年度要每年削減政府經常性開支1%，未來更會檢視「節流」力度是否足夠。不過，「開源」會非常小心謹慎，但就先行表明公務員減薪、凍薪言時尚早。總商會認為，減薪會影響公務員士氣，建議由調整加薪幅度著手改變。惟資料顯示，以當時市價計算，政府開支一直佔GDP比例達一成以上，因此在政府逐步減少開支同時，對GDP影響不言而喻。

續受內地經濟不景及特朗普不確定性影響

本港作為細小的開放型經濟體，經濟大多受到外圍及宏觀經濟影響，外圍造好時經濟「順水推舟」，惟一旦內地、環球經濟不景氣，莫說「逆水行舟」，甚至連「泛舟」也成「反舟」。迎接2023年疫後開放，當年本港GDP增長3.2%；內地亦升5.2%。惟今年起內地面臨通縮，樓市仍未見起色，市場普遍預期明年內地GDP增長普遍不足5%，甚至連官媒《人民日報》指明，在5%的「左一點或右一點」都可接受，需關注實際增長質量，不應過於著眼在數字本身、以速度論英雄。

好景不常，當市場一再憧憬美國聯儲局減息，本以為本港中小企債務、資產價格喘一口氣，未料特朗普再度入主白宮，立即重申對華加徵關稅立場，令通脹率預期升溫，減息前景再度不明朗，加上美元強勢亦料推升港元，在出口減少及消費外流情況下，更為前景增添不確定性，本港經濟即一葉孤舟，未明去向。

回顧去年末，野村已在研究報告中指出，香港要適應這種內外夾擊的「新模式」，政府亦冀以支出換未來派發「定心丸」，市場亦認同艱難時期賬面欠佳，發債度日，仍憧憬香港能善用艱難時期轉勢為能，例如由依賴出口轉型至科技製造，其時再重拾自身優勢，或者可令經濟順利過渡。

撰文 : 經濟通通訊社記者許英略

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