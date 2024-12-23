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港股 | 午市前瞻 | 高息股AI股正當炒 百度商湯無睇頭寧吼微盟金山雲

23/12/2024

　　美股上周五（20日）反彈，今早亞太股市亦普遍造好。恒指今早高開過百點，惟早段走勢反覆，最高升至19924後，升幅一度收窄至只有二十多點。恒生指數半日報19857，升137點或0.7%，主板成交近680億元。恒生中國企業指數報7195，升52點或0.7%。恒生科技指數報4466，升21點或0.5%。

 

港股 | 午市前瞻 | 高息股AI股正當炒 百度商湯無睇頭寧吼微盟金山雲

（Shutterstock圖片）

 

溫鋼城：恒指短線料廿天線上落，中移動滙控現價難博

 

　　港股假日臨近市況淡靜，美國11月份PCE年增幅低於預期下，港股半日亦僅升約百餘點。iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，假日氛圍下料港股上落不大，不會太好但亦不會下穿太多，預計餘下時間恒指將於19600至20100約20天線附近上落。

 

　　他指，現時市況傾向炒股不炒市，近期港股兩大主題為「高息股」以及「AI股」，都為早前有所回落板塊。其中收息股一向都為港股投資者最愛，主打穩陣為主，但以中移動(00941)及滙控(00005)等目前高位徘徊，現價值博空間不多。

 

百度AI及無人駕駛均變現度低，商湯同樣發展滯後

 

　　至於AI板塊方面，上周傳出蘋果疑似「轉舵」向騰訊(00700)及字節跳動洽談置入兩間公司的AI至未來內地版iPhone之內，帶動騰訊及產業鏈下的微盟(02013)股價造好。相反早前盛傳一直與蘋果接洽的百度(09888)疑被踢出局則要捱沽。

 

　　溫鋼城指百度股價早前曾衝一輪至最高120元，但隨後即告回落，市場普遍對於公司業績無甚期望，主因旗下AI文心一言發展較預期慢，料將難為盈利帶來貢獻，而發展較好無人駕駛的士業務「蘿蔔快跑」則仍處於低價擴充市場時期，盈利同樣難有睇頭，故料其股價難有太大上行空間，預計於88元已有偏大阻力。他補充，發展AI難以模仿同行，預計百度所需資源投入仍大，短期盈利難以擴大。

 

　　另外的AI龍頭商湯(00020)近期完成重組，未來將主力發展AI生成，但溫鋼城同樣看淡，認為公司商業化遲緩，基本面值博率不高。

 

金山雲守穩4.5元可跟進，微盟或回吐一至兩成

 

　　相反近期二線AI股表現強勢，如同微盟一樣就受惠微信送禮功能帶動炒興，三日累升八成。溫鋼城預計微盟雖然炒高，但料股價未必回吐太多，因為市場認為其騰訊背景始終有支持，即使回吐亦未至於打回原型，上方料3元為最大阻力，預計回吐約一成至兩成於2.3元初步支持，看能否再吸引資金入手跟進。

 

　　另外金山雲(03896)同樣強勢，溫鋼城認為與小米(01810)強勢有關，而近期「雷軍」旗下的產品都偏向有所成果，令市場同樣憧憬由雷軍擔任主席的金山雲有望受惠小米的AI發展，他預期金山雲未來將繼續強勢，近5元水平有阻力，但料4.5元守穩後可再展升勢。

 

港股 | 午市前瞻 | 高息股AI股正當炒 百度商湯無睇頭寧吼微盟金山雲

金山雲股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 高息股AI股正當炒 百度商湯無睇頭寧吼微盟金山雲

微盟股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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