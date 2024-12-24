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港股 | 恒指聖誕前夕升逾百點重上20000關，阿里、地產股領漲

24/12/2024

港股 | 恒指聖誕前夕升逾百點重上20000關，阿里、地產股領漲

 

　　港股近日重點追捧收息股，上日資金追入落後內銀股，人行處罰個別金融機構，望為債市過度熾熱降溫。今日半日市延續上日良好氣氛，早段再升超過100點重上20000，有望守穩整數關過聖誕。

 

　　內銀股維持升勢，農行(01288)升1.9%再破頂，報4.38元，暫高見4.39；建行(00939)升0.6%，報6.44元；工行(01398)升1.2%，報5.14元；中行(03988)升1.3%，報3.94元。

 

　　收息股未升夠；東方海外(00316)升4.6%，報112.7元，暫連升2日累升11.1%；中海油(00883)升1.1%，報18.5元，暫連升2日累升3.4%；電能(00006)升1.5%，報53.5元，暫連升3日累升5.6%；長建(01038)升0.9%，報56.4元，暫連升3日累升5.1%。

 

地產股追落後，新地料下月推新啟德盤

 

　　地產股造好，有指港銀跟隨美國聯儲局連環減息，本地交投亦見回暖。市場預期最少有3個全新項目有機會於下月搶攻，共涉及947伙，當中以近期市場焦點啟德區，由新地(00016)發展的天璽．海2A期最為矚目。

 

　　地產股全線造好；新地(00016)升2.1%，報74.55元；恒地(00012)升1.7%，報23.55元；長實(01113)升1.8%，報31.55元。

 

　　現時，恒生指數報20023，升140點或升0.7%，主板成交超過211億元。國企指數報7271，升57點或升0.8%。恒生科技指數報4487，升29點或升0.7%。即月期指新報20020，升124點，低水3點。

 

　　上證綜合指數報3368，升17點或升0.5%，成交1418.44億元人民幣。深證成份指數報10613，升76點或升0.7%，成交2345.48億元人民幣。

 

撰文：經濟通市場組

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