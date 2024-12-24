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港股 | 半日市 | 恒指升200點賀聖誕 業務變陣幫助有限阿里宜短炒

24/12/2024

　　聖誕節假期前夕，港股只有半日市。恒指今早輕微高開後，外圍股市普遍造好，加上內地A股走勢向上，恒指愈升愈有，最多升逾200點，重上2萬點水平。恒生指數報20098，升215點或升1.1%，主板成交近846億元。國企指數報7303，升90點或升1.2%。恒生科技指數報4507，升49點或升1.1%。

 

港股 | 半日市 | 恒指升200點賀聖誕 業務變陣幫助有限阿里宜短炒

（Shutterstock圖片）

 

近期頻開新航線，東方海外股價急升

 

　　東方海外(00316)近期不斷開拓新航線，繼月初推出遠東金奈3(FCS3)航線後，月中又推出中華印度快航2(CIX2)航線行走中國與印度次大陸，近日據報將推出中國往返泰國最大港口城市林查班的新航線CHL2，加強東方海外在華東、華南與泰國之間的航線。

 

　　東方海外(00316)升7.3%，報115.6元；中遠海控(01919)升3.8%，報12.7元；太平洋航運(02343)升5.5%，報1.72元。

 

發展商部署下月搶攻，地產股普漲

 

　　減息周期啟動，本地銀行連環減息，連同上周跟隨美聯儲局再度減息後，累積調低0.625厘，一手交投亦見回暖。由於今年已近尾聲，發展商將推盤投放於明年，料最少有3個全新項目有機會於下月搶攻，有業界人士向媒體表示，連番減息下，買家入市意欲亦相應提高。

 

　　九倉(00004)升4%，報21.9元；新世界(00017)升2.7%，報5.38元；恒地(00012)現價升2.2%，報23.65元，新地(00016)升2%，報74.5元；長實(01113)升1.9%，報31.6元。

 

傳蘋果正研發智能門鈴，蘋概股升

 

　　據報蘋果正在研發一款支持Face ID的智能門鈴，當住戶或其他授權的訪客面對攝像頭時，門鎖就會自動解鎖，計劃最快在2025年底發布。其他傳聞還包括蘋果有意推出新款智慧家居攝影機、新款蘋果電視，以及新款家居顯示器等。

 

　　比亞迪電子(00285)現價升5.7%，報41.75元；丘鈦科技(01478)跌2.5%，報6.66元；舜宇光學科技(02382)升2%，報69.95元。

 

美團旗下「團買買」推出一年即停運，股價逆市跌

 

　　旗下基於微信社群分銷的私域團購業務「團買買」推出僅一年時間，日前宣布由於平台業務調整，將於明年1月1日起正式停運，屆時用戶將不能再下單購買商品，而未發貨訂單最遲要於明年1月份處理，帳戶所剩餘額則須於2月底前完成提現。美團(03690)跌0.3%，報155.1元。

 

　　此外，潤電(00836)現價跌2.8%，報18.9元；中國宏橋(01378)跌2.3%，報11.14元；銀娛(00027)跌1.3%，報33.8元；網易(09999)跌1.2%，報142.4元。

 

螞蟻集團早已剝離，對阿里沒有太大作用

 

　　據內媒報道，螞蟻集團總裁韓歆毅發出員工信指，集團將實施架構調整，將新成立數字支付事業群和支付寶事業群，兩個新事業部將實施輪值總裁制，輪值總裁任期6個月。員工信中又指，新支付寶事業群雖然未改名，但內涵大為不同，標誌支付寶從一個工具型軟體向互聯網轉型，並體現支付寶在服務業數字化上的決心。

 

　　螞蟻集團總裁兼首席財務官韓歆毅表示，今年支付寶事業群推進支付寶雙飛輪及AIFirst戰略，展望新的一年，為加快推進戰略落地以及協助優秀領導者加快成長，支付寶事業群將進行新的組織調整。未來集團將進一步圍繞垂直行業深服務及AI時代的生活管家這兩個策略，探索醫療健康、芝麻信用及循環經濟與支小寶的創新組織方式。　

 

　　阿里巴巴(09988)今日股價扭轉近期劣勢，半日收升2.65%。元亨證券基金投資總監林嘉麒向《經濟通通訊社》表示，螞蟻集團早已從阿里巴巴集團剝離，就算螞蟻集團新成立數字支付事業群和支付寶事業群，對阿里巴巴的貢獻不大，即使憧憬兩個集團的合作能夠帶出協同效應，但該影響有限。不過，阿里巴巴近期股價低迷，跌至80元附近有支持，短炒投資者可以考慮在該水平買入，但在100天線（約88元）會有阻力，即使升穿該水平，預料難以再穿90元。

 

港股 | 半日市 | 恒指升200點賀聖誕 業務變陣幫助有限阿里宜短炒

阿里巴巴股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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