奧特曼 | 內地玩具商布魯可招股入場費1.8萬元，四基投認購

「超人概念股」、內地玩具原創品牌布魯可(00325)今日至下周二(7日)公開招股，擬全球發售2412萬股，當中10%香港發售，其餘國際發售。招股價介乎55.65元至60.35元，每手300股，入場費約1.83萬元。公司於2025年1月10日掛牌。

公司已獲四家基石投資者包括景林、UBS AM Singapore、富國投資者及富國基金定立投資協議，按發售價認購，認購總額5000萬美元（約3.89億港元)，假設以每股最高60.35元上限訂價，則基石投資者將認購的發售股份總數為643.62萬股發售股份，佔其全球發售股份約26.68%及緊隨全球發售完成後公司已發行股本總額約2.67%。公司認為，憑藉基石投資者的投資，基石投資將有助提高公司的知名度，亦體現了有關投資者對集團業務及前景充滿信心。

假設以每股58元中間價計算，公司估計可籌得款項淨額將約為12.94億元。其中，約25%將用於增強公司產品設計及開發相關的研發能力；約25%將用於投資核心生產資源(例如模具)和專注生產拼搭角色類玩具的自有規模化工廠，以貫徹全人羣、全價位、全球化增長戰略，以及擴張及優化生產資源；約20%將用於進一步豐富公司的IP矩陣，以開展公司的增長策略；約20%將用於銷售和營銷活動，尤其是內容驅動的營銷活動，以提高品牌的知名度和產品的受歡迎度；約10%將用於營運資金和其他一般企業用途。

業務主要靠超人玩具支撐

招股書資料指出，布魯可通過500多個的專利布局，原創IP能力，和與約50個知名IP的非獨家合作關係，聚焦為消費者提供好而不貴的廣泛拼搭角色類玩具產品並取得了快速成長。據弗若斯特沙利文的資料指，布魯可是中國最大及領先的拼搭角色類玩具企業，於2023年實現約18億元人民幣GMV。公司亦是一家快速增長的玩具企業，2023年GMV增長超過170%。在中國拼搭角色類玩具細分市場及中國拼搭類玩具市場的市場份額分別為30.3%及7.4%。按GMV計，中國拼搭角色類玩具的市場規模為人民幣58億元，分別佔2023年中國玩具市場、角色類玩具市場及拼搭類玩具市場的5.5%、14.3%及24.4%。

但值得留意的是，公司的大部分收入來自基於奧特曼（超人）IP的產品銷售，於2023年及截至2024年6月30日止六個月分別佔收入的63.5%及57.4%。

今年上半年該公司錄得虧損擴大至2.58億元人民幣，較上年同期則錄得虧損達2.03億元人民幣；若以經調整期間利潤非《國際財務報告準則》計算，期內公司則錄得虧轉盈達2.92億元人民幣。公司指虧轉盈主要是由於收入及毛利率增加所致。

撰文：經濟通市場組

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