港股 | 半日市 | 恒指站上兩萬點惟走勢仍反覆 內地谷零售業利家電股

2024年港股今日收官，正至跨年前夕，港股只有半日市。美股延續上日獲利盤行情，三大指數沽壓持續，惟恒指今日表現硬淨，不受美股回吐拖累。恒指今日低開38點險站在兩萬點上方，隨後反覆向上高見20180點。收盤前升幅收窄，恒指半日市收升18點或不足0.1%，報20059，兩萬關力保不失，主板成交超過745億元。恒生中國企業指數收報7289，升9點或0.1%。恒生科技指數收報4468，跌32點或0.7%。

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椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，在臨近新年假期，資金處於觀望態度的背景下，港股今年收市站穩兩萬點不具有參考意義。在特朗普正式上任，推出實際政策前，長線資金對入市將保持保守態度，預期恒指將維持反覆走勢，在19300至20700點上落。內地方面，市場持續憧憬中央在消費及內房領域大手筆投入，因此在中央出台具體的措施前，料恒指難有大幅波動。

市場憂新能源汽車價格戰，理想跌4%

比亞迪日前推出年終促銷後，對手之一的Tesla隨即將Model Y型號減價至由23.99萬元人民幣起。比亞迪日前再推出更多車款優惠，旗下第二代宋Pro DM-i和秦Plus EV榮耀版推限時折扣，價格降至9.98萬元人民幣。

市場憂新能源汽車價格戰發酵普遍受壓：比亞迪(01211)跌0.6%，報266.6元，理想汽車(02015)跌4.2%，收報93.95元，吉利汽車(00175)升1.2%，收報14.82元，蔚來(09866)跌0.7%，收報34.8元。

中字頭續走強，神華領漲藍籌

中字頭行情繼續走俏，神華(01088)升3.1%，收報33.6元，中海油(00883)升1.4%，收報19.12元，中聯通(00762)升1.1%，收報7.39元，潤電(00836)升1%，收報18.88元，中移動(00941)升0.6%，收報76.6元。

遭民銀資本清倉，優必選瀉12%

民銀資本(01141)公布，總現金代價約1.38億元在公開市場上出售優必選約174.8萬股，佔約0.41%股權，料本年度虧損約2040萬元。昨日（30日）上市滿一年，上市前投資者禁售期屆滿，公司公布主席周劍、執行董事兼首席執行官等人的一致行動關係解除，市場憂慮為股東減持先兆，股價昨日全日暴跌超過三成。

優必選(09880)跌12%，中字頭行情續走俏報54.95元，以現價計，該股連跌2日，累計跌幅39.8%。該股成交約1759萬股，涉資10.04億元。

內地12月服務業PMI顯著增，蒙牛升3%

國家統計局公布，12月製造業採購經理指數(PMI)為50.1%，比上月下降0.2個百分點，雖然遜於市場預期的50.3%，但仍是連續三個月處於擴張區間。12月份，非製造業商務活動指數為52.2%，比上月上升2.2個百分點，非製造業景氣水平明顯提高。

內需股普遍造好：蒙牛乳業(02319)升3.1%，收報17.56元，海爾智家(06690)升2.6%，收報27.5元，海底撈(06862)升2.6%，收報15.9元，百威亞太(01876)升1.2%，收報7.49元，周大福(01929)升1.1%，收報6.73元，李寧(02331)升1%，收報16.46元，康師傅控股(00322)升1%，收報10.12元。

曾永堅表示，12月服務業PMI顯著回升，除了因12月份節慶氣氛濃厚，零售業銷情造好，更重要的原因是內房在政策支持下有一定程度的回穩，內地核心城市的樓市已出現穩定的初步跡象，內房市場的向好預期將有力支持消費提升。

對1月、2月的PMI數據，曾永堅持樂觀看法。他認為，在特朗普上任後，中央將加大經濟刺激力度以抗衡特朗普對華經濟影響，另外，製造業也將趕在特朗普或對華加徵關稅前完成訂單。

另外，中國商務部要求將零售業創新提升作為擴大國內需求的核心措施，助力內需市場快速增長。曾永堅表示，從過往政策措施來看，刺激零售業的政策不外乎家電以舊換新，發放消費券、消費不同，最直接受惠於的就是家電股，他看好海爾智家、美的(00300)、海信家電(00921)，目標價分別為30元、85元、28元。

海爾智家股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

美的股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

海信家電股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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