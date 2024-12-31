回顧展望－有待策解 | 政策市港股休戚與共，恒指終結連跌四年

去年內地疫後復甦不似預期，近乎跌足全年，低處未算低令港股頓成高風險資產。今年1月，港股開局即延續去年跌勢，月內接連失守16000、15000重要整數關口，更低見14794逾一年新低，逼近2022年「疫情底」14597。不少中外基金爆倉，更有新加坡基金創辦人表明因在港股遭遇滑鐵盧而從此退出財經界。隨後中央終於意識到股市弱勢難止，推出重磅「救市組合拳」，為2024年的政策市走勢開啟序幕。

期間經歷中央三救港股，總結全年，恒指上升了3012點或17.7%，中斷了連續下跌四年的歷史記錄，報20059，至於國指全年升1521點或26.4%，科指全年升703點或18.7%。

政策市貫穿全年，年內中央三救港股

恒指1月挫穿15000，同時A股爆發量化策略爆雷，引發小微盤股震盪，滬指跌至2700點，中央重錘推出「救市組合拳」為中港股市托底，即時推出「限沽令」遏止A股沽空潮，而在樓市方面則以「項目白名單」以及撤銷多城限購來提升房企流動性。「組合拳」過後恒指終於結束持續一年的的跌浪。隨後中央以「降準+減息」雙箭刺激股市，五年期LPR大減25基點，創下LPR史上最大減幅。多項政策出台，帶動恒指3月一度挑戰17000水平。

隨後恒指一直於16000至17000徘徊，直至4月內地針對港股推出提振措施，由中證監推出「新五條」為港股通擴容，包括放寬ETF納入範圍及容許REITs入通，刺激恒指於4月底由最低近16000水平一舉升破17000阻力。中央隨後再傳減免港股通股息稅，加上市傳外資由補淡倉再轉為回流港股，一片利好之下帶動恒指攀高至5月盤中高位19706，自4月22日升浪開始計累計升幅達3482點。

這波行情有人稱作小陽春，然而政策過後亦要有成果，隨後幾個月有關內地樓市以及零售數據都未如預期，市場熱度冷卻，令恒指5月至8月期間逐步由19000以上回落至約17000水平。此期間市場一直期待內地會再次複製一如4月底的政策救市力度，可惜一直落空。

直至9月，美聯儲啟動減息，帶來寶貴的政策窗口，內地終於祭出今年以來最重錘的一連串救市措施。9月24日由人行、中證監及金監總局聯合同時公布降準、降存量房貸利率以及二套房最低首付比例，25日上海宣布大派5億人幣消費券，27日市傳將發行兩萬億特別國債，29日滬深廣三城加推全面放寬或取消限購，中央轉勢寬鬆之堅決令外資出現「FOMO」情緒，資金大舉流入中資股，港股出現罕見的大成交拉漲行請，從9月12日起至10月7日，由最低17108暴拉至23241，高低波幅達6133點，期間更創出單日港股總成交5058億元的歷史紀錄。

成交紀錄維持四個交易日便被打破，不過迎來的並不是新一波升浪。在內地國慶長假期期間，內地其他部門接連舉行發布會，試圖複製寬鬆利好的行情，然而一連串政策多數流於紙面利好，缺乏資金支持，引發資金回吐。

10月8日A股復市首日即引北水狂沽貨獲利，當日恒指最多曾跌2336點，創最大點數跌幅紀錄，成交額高達6204億元再創歷史新高。隨後恒指先於20000至21000整固，11月失守20000後區間擴大至19000至21000，期間港股一直盼望中央會再次推出「政策組合拳」，惟接下來的政治局會議或中央經濟工作會議上，始終未見到超出預期的救市力度，最終恒指全年恒指上升3012點或17.7%，報20059，中斷連跌四年紀錄；全年港股日均成交約1318億元，較2023年日均成交1050億元上升超過25%。

日本加息掀小股災，美國減息疊加特朗普交易利金融

外圍方面全球市場都上半年都一直期待美國減息，期間日本作出重大舉動，於4月結束實施八年的負利率政策，帶動日圓匯價低位回升。日本央行其後再於8月加息一次，由0至0.1%的提高至0.25%，引發全球日圓套息交易拆倉潮，拖累日經指數幾日內暴跌近8000點。但指數其後向上修正，最全年仍升6430點，創年度最高收市水平報39894。至於港股方面，受惠低估值因素，8月1日至8月5日三個交易日只累跌646點，跑贏整個亞洲區股市。

另外，醞釀大半年的聯儲局減息終於在9月登場，9月18日聯儲局睽違逾四年首度宣布減息，一次過減息0.5厘，港銀亦意外跟隨減P。原以為聯儲局將會穩定減息，但通脹死灰復燃以及特朗普當選帶來不明朗因素令減息預期大幅減慢。不過期間美股保持強勢，受惠特朗普交易熱潮三大指數屢屢破頂。至於中國資本市場則乘減息窗口提出一連串寬鬆措施，港股展開政策市行情。

刺激政策加碼可期，恒指明年反覆望二萬六

受惠政策市，2024年港股整體走勢反覆向上，恒指自2023年12月29日收市17047，至今累升約三千點。隨著特朗普重新入主白宮，中美之間的貿易關係或會轉趨緊張。另外，美聯儲12月減息，會後發表聲明顯示，明年減息步伐或放慢至只有兩次，加上人民幣近期走勢偏弱，令港股明年走勢增添變數。究竟2025年港股將會何去何從？

天風國際證券經紀業務部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，2025年港股走勢預料進一步樂觀。由於中央今年已經推出多項刺激經濟措施，帶來的效應預料將會在未來幾個月逐步顯現。雖然美國候任總統特朗普早前揚言，上任後將對來自中國進口的產品加徵關稅。但李偉傑認為，加徵關稅的言論旨在為日後雙方談判爭取更有利的籌碼，最終未必全部落實。倘若真的加徵關稅，相信對美國同樣有壓力。除了中國之外，美國同樣對多個主要貿易夥伴，包括加拿大，墨西哥和歐盟施加壓力，揚言加徵關稅。

李偉傑預料，2025年內地將會持續推行貨幣寬鬆政策，擴大發債規模，刺激內需消費等措施。此外，市場對內地平準基金同樣引頸以待，只要有相關的政策推出，都會提振市場投資情緒，藉勢炒作。他預料恒指明年整體向好，下方在250天線（約18000點）附近有支持，上望約23000。若內地經濟基本面持續向好，最樂觀情況下，恒指有望見25000點。

元亨證券基金投資總監林嘉麒向《經濟通通訊社》表示，2025年將會是波動的一年，或會比2024年更波動。由於特朗普將於明年1月再次入主白宮，預料中美角力將為股市帶來更多不確定性。不過，整體而言港股在新一年預料反覆上升。儘管早前內地推出的多項扶持樓市，刺激經濟措施後，效果尚未完全顯現。但相關政策已提振股市氣氛。由於特朗普將在1月20日上台，林嘉麒預料，兩會或在農曆年後召開，到時或會釋出利好政策，進一步提振港股。他預料，2025年恒指在18000點有較強支持，上望2024年高位（約23000點），最樂觀情況下有機會見26000點。

撰文：經濟通通訊社記者戚朗軒、佘詩偉

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