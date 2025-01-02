恒指 | 港股新年首日即挫逾500點，官方新年賀詞顯示經濟面臨挑戰

國家主席習近平發表2025年新年賀詞，其中坦言當前經濟運行面臨一些新情況，有外部環境不確定性的挑戰，有新舊動能轉換的壓力，但相信這些經過努力是可以克服的。市場憂慮中國經濟前景，中字頭股份普遍受壓，港股2025年首個交易日即告下跌，早盤跌幅擴大至逾500點，現報19555，跌504點或跌2.5%，主板成交近457億元。

中資金融股普遍領跌；建行(00939)跌3.9%，報6.02元；工行(01398)跌3.7%，報4.87元；中國平安(02318)跌4%，報44.2元；國壽(02628)跌4.4%，報14.04元。

中特估跟跌；中信股份(00267)跌4.3%，報8.81元；神華(01088)跌2.1%，報32.9元；潤電(00836)跌3%，報18.32元；中海油(00883)跌1%，報18.92元。

高鑫零售遭阿里蝕讓再被提折讓全購，大跌兩成

德弘資本旗下DCP基金持有的PARAGON SHINE LIMITED以約103.6億元向阿里收購約78.7%高鑫零售(06808)股權，觸發全購，德弘資本收購價分別再較高鑫零售上日收市價折讓36%或44%。高鑫零售股價現重挫19.8%，報1.99元；阿里(09988)跌1.8%，報80.9元。

國企指數報7071，跌217點或跌3%。恒生科技指數報4362，跌106點或跌2.4%。即月期指新報19578，跌509點，高水23點。

上證綜合指數報3312，跌39點或跌1.2%，成交2073.28億元人民幣。深證成份指數報10271，跌143點或跌1.4%，成交2830.39億元人民幣。

撰文：經濟通市場組

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