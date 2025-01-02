港股 | 午市前瞻 | 港股2025出師不利 專家解讀受多重因素影響

《經濟通通訊社2日專訊》內地承認經濟面臨挑戰，預告政策提振經濟將更積極有為，港股踏入2025年即遭下馬威，恒指開盤即跌127點或0.6%穿兩萬點，盤中中資金融股捱沽，中芯國際(00981)急吐，累恒指最多跌517點，不過100天線（19363點）見支持，其後稍作回升，恒指半日收報19762，跌297點或1.5%，主板成交逾874億元。

恒生中國企業指數報7154，跌135點或1.9%。恒生科技指數報4407，跌60點或1.3%。

另外，財新中國製造業採購經理指數(PMI)錄得50.5，較11月回落1個百分點，連續三個月維持擴張態勢，但擴張速度放緩，且遜於市場預期的51.7，其中製造業生產指數和新訂單指數均降至三個月最低。

多家內銀派息今除淨，建行(00939)跌2.98%，報6.08元，工行(01398)跌2.87%，報4.91元，農行(01288)跌2.18%，報4.21元；內險股同挫，國壽(02628)跌3.68%，報14.14元，中國平安(02318)跌3.15%，報44.6元。

中芯(00981)此前落鑊過熱，連續第二日回吐，今早跌6.92%，報29.6元，為目前表現最差藍籌；信義孖寶發盈警雙雙捱沽，信義光能(00968)跌4.14%，報3.01元，信義玻璃(00868)跌3.17%，報7.64元。

金價新一年有望繼續企硬，紫金(02899)升1.56%，報14.36元，為表現最佳藍籌，龍湖(00960)升幅1.4%緊追其後，報10.14元。

內地各大車廠分別發布年度銷售快報，總體而言中國汽車行業去年表現強勁，交付量急升，惟投資者趁勢出貨，車股走勢個別，理想汽車(02015)升0.8%，報94.7元，比亞迪(01211)跌2.7%，報259.4元，小米(01810)無升跌，報34.5元。

聶振邦：恒指走勢受累於人民幣走弱

新年第一個交易日開市即穿兩萬點，錄得跌逾500點，盤中低見19542.98點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，雖然此前近四個交易日恒指一直守住兩萬關，但近期外圍投資氣氛較弱，美股下跌，港股表現受累於美股。另外，近日公布的製造業PMI低於市場預期亦反映在今日的大市表現上。而且，近期美匯走強，最近一個交易日美匯指數上升4%，人民幣匯率已跌至7.33且仍有受壓趨勢。這些因素共同致使港股在今日表現不佳。

對於港股後市走向，他指出恒指表現或跟隨人民幣的走勢，若人民幣繼續走弱，恒生指數也會面臨受壓局面。當下需重點關注19500點能否形成有效支持，19500點是常見的心理關口，若此處能守住，且內地在本月出台如降息、降準等推動經濟的政策，港股便有機會回升至20300點左右水平；反之，若始終無相應國策配合，恒生指數或需跌至19000點才會獲得較大支持。

恒指新年首個交易日即跌穿兩萬點。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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