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新年 |渣打香港網上預訂新鈔兌換名額增25%

02/01/2025

新年 |渣打香港網上預訂新鈔兌換名額增25%

 

　　渣打香港宣布，將於1月7日早上9時起開放網上預訂新鈔兌換服務，預訂名額較去年增加25%。該行並將繼續提供「迎新鈔」網上預訂服務，鼓勵客戶以外觀仍然新淨的鈔票封利是，市民亦可透過SC Pay(轉數快)向親友收派e-利是。

 

　　渣打香港分行將於1月14日至28日提供兌換新鈔及「迎新鈔」服務。為確保市民換鈔過程順暢，分行將作出特別安排，全線分行首三天會提早於上午8時開始提供兌換新鈔服務，而在上午8時至9時期間，全部分行櫃位將用作兌換新鈔，以加快兌換流程，縮短輪候時間。另外，分行亦將實施人流管理及派籌，市民毋須在分行外輪候。個別分行亦特設長者專屬櫃位及關愛座，方便有需要人士。

 

　　渣打指，每間分行的新鈔數量將因應該區需求而訂定，每天額滿即止。該行會確保分行每天均有新鈔及「迎新鈔」供應，並安排職員為市民提供協助。

 

中銀香港(2388)提供農曆新年新鈔兌換及電子利是服務

 

　　中銀香港(02388)表示，將提供新鈔兌換及電子利是服務，方便市民在新春期間以不同方式派發利是。　

 

　　由2025年1月14日起，中銀香港各分行將提供新鈔及「迎新鈔」兌換服務，設有兌換新鈔專窗，以及提供總值港幣3000元的「新鈔標準裝」，包括100張港幣20元及20張港幣50元新鈔供市民兌換。為縮短輪候時間，客戶及市民可從1月7日起透過手機銀行及該行網頁預約「新鈔標準裝」及「迎新鈔」。

 

　　此外，該行分行將在1月14日至16日期間，提前1小時於早上8時營業，並設有派籌登記安排，專門提供換鈔服務。中銀香港BoC Pay今年將繼續提供「Phone 利是」服務，更特別聯乘海洋公園推出一系列人見人愛的熊貓主題電子利是封，鼓勵市民以更便捷環保的方式派發利是。客戶每次可同時發出10封電子利是，可賺取積分及參與積分大抽獎。

 

滙豐實施特別安排方便客戶兌換鈔票迎新年

 

　　滙豐將於2025年1月14日至28日期間實施特別安排，方便客戶在農曆新年前兌換鈔票準備利是。

 

　　滙豐表示，有見該行去年推出全港首個自動櫃員機「迎新鈔」提款服務備受青睞，滙豐今年1月14至20日期間會再次實施特別安排，於指定自動櫃員機提供港幣20元及50元「迎新鈔」。旺角、觀塘及屯門市廣場分行的理財易中心、以及三間覆蓋全港18個公共屋村的流動銀行將提供相關服務。

 

　　同時，客戶可於2025年1月14日至28日到滙豐分行兌換新鈔和「迎新鈔」，2025年1月7日起便可在網上預約兌換新鈔套裝以節省輪候時間。此外，客戶亦可使用PayMe或滙豐流動理財應用程式經「轉數快」派發電子利是，向親友送上新年祝福。

 

撰文：經濟通採訪組

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