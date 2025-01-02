吉利汽車：今年271萬輛銷售目標務實，料新能源汽車業務扭虧

吉利汽車(00175)公布，今年汽車銷量目標271萬輛，按年升25%；新能源汽車目標150萬輛以上，按年升逾69%，市場滲透率料逾55%。

（資料圖片）

吉利汽車行政總裁桂生悅在銷量目標會議上形容，271萬輛汽車銷量目標務實，且新能源汽車自去年第三季起已見扭虧，因此預期今年新能源板塊扭虧為盈可能性大。他亦稱，只有實現板塊盈利才證明公司轉型成功。

去年公司宣布極氪及領克合併，桂生悅指出，相關整合成效料於今年逐步實現，且由於中國汽車市場競爭激烈，公司將進一步內部整合。吉利汽車執行董事淦家閱指出，整合後雙方會有更多技術、生產協同效應。

內部續整合，價格戰下堅持產品競爭力

今年吉利品牌銷量目標200萬輛，按年升20%；極氪32萬輛，按年升44%；領克39萬輛，按年升37%。極氪智能科技首席執行官安聰慧指出，極氪料推出3款新車型，分別於第二至第四季推出，其中2款配置超級電混技術。淦家閱則指出，領克將有2款全新產品，明年第2至3季度，分別為電混SUV、轎車。

另一方面，海外銷量目標為逾46.7萬輛，按年升逾15%，吉利品牌專注拓展東歐、中東、東南亞、拉丁美洲、非洲及中亞；領克仍專注拓展歐洲。

去年總銷量創新高

至於2024年，吉利汽車銷量逾217.6萬輛汽車，按年升32%，達歷史新高，亦高於200萬輛銷量目標。其中，傳統燃油車銷量按年升9%；新能源汽車銷量88.8萬輛，按年升92%，國內滲透率49%。桂生悅指出，去年銷量創歷史新高反映數年前對新能源及智能化投入正確，且目前庫存數量歷史新低，盈利穩步回升，令公司會較從容地面對今年挑戰。至於內地汽車行業潛在價格戰，淦家閱重申公司不簡單地打價格戰，堅持產品要同時有競爭力。

此外，去年海外銷量40.4萬輛，按年升53%，銷售比例由16%升至19%。吉利品牌銷量166.9萬輛，按年升27%；極氪22.2萬輛，按年升87%；領克28.5萬輛，按年升30%。

撰文：經濟通採訪組

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