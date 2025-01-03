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開市Go | 美匯續創兩年新高，內地降回購資金比例，吼中資金融

03/01/2025

要聞盤點

 

1、美股三大指數收市報跌，道指連續第四個交易日下跌，標普500指數與納指亦連跌五日。道指跌151.95點，或0.36%，報42392.27點；標普500指數跌13.08點，或0.22%，報5868.55點；納指跌30.00點，或0.16%，報19280.79點。金龍中國指數下跌1.5%，報6661.14點。金龍中國指數收於逾一個月低點，攜程和百勝中國對指數拖累最大。日期跌112.5點，或0.29%，報39305.0點。

 

2、美匯指數突破逾兩年新高，高見108.60，隨後回落至108.70附近維持強勢。

 

3、美國上周失業救濟人數減少至21.1萬，低於預期；製造業PMI終值49.4，低於前值；11月建築開支維持不變，差於預期。

 

4、摩根士丹利預測，大型科技股無法在2025年繼續主導美股市場，市場格局或將面臨變化。

 

5、中國結算通知，支持SFISF業務發展，證券質押登記費減半收取，港股通證券質押費按1元人民幣/股計算，通知即日起實施。

 

6、中國金融監管部門降低股票回購貸款的最低自有資金比例至10%，金融機構可支持回購金額的90%，減輕企業資金壓力。

 

7、分析人士預測，中國央行在加碼流動性投放後，春節前可能推遲降準，市場流動性短期內將保持寬鬆。

 

8、港鐵(00066)面對近2000億元資金需求，計劃發債及減持資產，或採用多種融資方式應對龐大資金壓力。

 

開市Go | 美匯續創兩年新高，內地降回購資金比例，吼中資金融

 

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