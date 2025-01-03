  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

港股 | 以舊換新 | 內地數碼產品換新政策反應勁 要唔要追買手機設備股？

03/01/2025

　　港股繼開年首日急跌後今日回升，恒指今早高開數十點後早段反覆，受制於內地A股下跌，恒指升幅一度縮窄至不足13點，但低位有承接。及後發改委公布，將實施手機等數碼產品購新補貼，對個人消費者購買手機、平板、智能手表手環等3類數碼產品給予補貼。

 

港股 | 以舊換新 | 內地數碼產品換新政策反應勁 要唔要追買手機設備股？

（Shutterstock圖片）

　

　　恒生指數半日報19794，升170點或0.9%，主板成交近865億元。恒生中國企業指數報7167，升77點或1.1%。恒生科技指數報4417，升59點或1.4%。

 

曾永堅：短線恒指走勢將反覆偏弱

 

　　昨日恒指最多跌逾500點，今日一度反彈逾200點，椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，目前港股處於政策空窗期，其走勢主要受內地政策和經濟數據主導，預測短線恒指依然是反覆偏弱的走勢。一方面，昨日發布的財新中國製造業採購經理指數(PMI)錄50.5，遜於市場預期的51.7，在港股政策真空期的背景下，成為了利淡港股的主要因素。另一方面，市場觀望特朗普1月20日上任後推出的經貿政策，特別是針對中國方面的相關舉措；美股亦接連出現回吐的情況，這些在一定程度上都拖累了港股表現。

 

　　他指出，短線恒指的最大支持位在百天線約19400點附近，如果失守將下試一萬九的心理關口。同時，上方最大的阻力位在20200點，但在市場觀望氣氛濃厚下，上試的機會不大。

 

兩會前將不時出現利好政策刺激市場

 

　　發改委有關負責人表示，將實施手機等數碼產品購新補貼，對個人消費者購買手機、平板、智能手錶手環等3類數碼產品給予補貼，帶動小米(01810)升5.6%，報35.9元，兼破頂；比亞迪電子(00285)升4.1%，報41.7元；舜宇光學科技(02382)升3.9%，報68.4元。

 

　　曾永堅表示，除了市場炒作數碼產品購新補貼利好手機板塊外，從長線來看，目前各大手機廠商以AI功能作為賣點，開啟了換機熱潮，所以整體上，包括小米等手機品牌股以及一些設備供應商，在未來一兩年內，市場對其產品和訂單的預期都處於比較積極的狀態。再加上內地在加強針對個人消費方面推出啟動消費的政策，因此這些政策對於相關股份來說，不僅短期內會帶來利好，甚至可能會有較為持續的積極效應。他預計至少在兩會之前，這種政策利好效應都會不時出現，對市場起到積極作用。

 

　　曾永堅建議投資者選擇那些有持續、明確盈利增長動力的股份，比如比亞迪電子，目標價位是48元。他續指出，鑒於目前手機設備股大多呈現上下波動的行情，建議投資者不用心急，等政策的短炒因素消退後再吸納，比亞迪電子等40元以下（即20天線附近）附近再吸納。

 

iPhone在內地的競爭力下降

 

　　隔晚美股蘋果大跌3.4%，市場解讀是因為內地iPhone 16發布不足3個月就罕見打折，減價幅度最高達800元人民幣，反映中國手機市場競爭壓力增加，且蘋果2024年第三季度財報顯示其大中華區已連續五個季度營收同比下降。

 

　　曾永堅認為，近幾年蘋果特別是其旗艦產品，在內地的吸引力確實有所下降，一方面是蘋果自身在產品功能上常常欠缺一些突破性的亮點，而與此消彼長的是，像華為、小米等走高端化的內地品牌商，在產品功能、賣點等方面吸引力不斷上升，例如華為熱門的摺疊屏手機，另外市場還有一些新興勢力崛起，例如榮耀。蘋果自身過去作為行業領先者，如今在技術等方面出現停滯不前的情況，導致其在內地的市場佔有率逐步被對手擠佔。

 

　　對於iPhone 16的銷量，曾永堅認為其從其面世到現在，沒辦法引領像過去那樣狂熱的換機潮，而且其作為潮流品牌的吸引力在內地也日益下降，所以iPhone 16可能需要在價格上再做調節，以此來增加銷售吸引力。

 

港股 | 以舊換新 | 內地數碼產品換新政策反應勁 要唔要追買手機設備股？

比亞迪電子股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 以舊換新 | 內地數碼產品換新政策反應勁 要唔要追買手機設備股？

小米股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08428

漢諾佳池

0.630

異動股

08093

瓦普思瑞元宇宙

0.062

異動股

01398

工商銀行

4.890

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08428 漢諾佳池
  • 0.630
  • 08093 瓦普思瑞元宇宙
  • 0.062
  • 01398 工商銀行
  • 4.890
  • 00881 中升控股
  • 13.160
  • 01797 東方甄選
  • 16.780
股份推介
  • 02883 中海油田服務
  • 7.310
  • 目標︰$8.60
  • 00939 建設銀行
  • 6.030
  • 目標︰$8.00
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 96.050
  • 目標︰$120.00
  • 03933 聯邦制藥
  • 12.100
  • 目標︰--
  • 00981 中芯國際
  • 29.550
  • 目標︰$36.00
人氣股
  • 02013 微盟集團
  • 3.050
  • 00700 騰訊控股
  • 414.200
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 82.600
  • 00981 中芯國際
  • 29.550
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 36.250
報章貼士
  • 00921 海信家電
  • 26.000
  • 目標︰$36.00
  • 01179 華住集團－Ｓ
  • 25.450
  • 目標︰$28.00
  • 01208 五礦資源
  • 2.520
  • 目標︰$3.00
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 36.250
即時重點新聞

03/01/2025 16:59  《盤後部署》恒指受國策帶動回升但仍受壓，中電信勢優宜長線部署

03/01/2025 17:55  平安資管斥5.7億增持工行逾1億股H股，持股量升至逾17%

03/01/2025 16:50  【聚焦人幣】人幣即期收跌99點子逼近7.31，再創14個月低

03/01/2025 13:21  騰訊(700)去年累計回購1120億元，總股本降至十年新低

03/01/2025 15:01  【內房困局】萬達繼續賣資產，新華保險再接手安徽淮北萬達廣場

03/01/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９２﹒６９億元，買盈富基金沽小米

03/01/2025 08:53  【大行炒Ｄ乜】中金恢復追蹤內銀股，高盛首予順豐目標５１元

03/01/2025 16:27  《財資快訊》美電軟報７﹒７７６９，一個月拆息較上日軟３０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 換手機可獲政府補貼，政策利率將降，滬指周挫逾5%新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

短期需求回升油價反彈，金價續獲大行看好，油股金礦股應如何部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

強積金 | GUM：MPF去年人均賺約2.3萬，美股回報23%新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

尖沙咀海港城7米巨型米奇Wisher打卡有禮！限量米奇、唐老鴨祈願系列人偶、全新史迪仔盲盒共50款精品上架
人氣文章

樓市點評．汪敦敬

2025年我對樓市的十大忠告
人氣文章

政政經經．石鏡泉

中國AI應用之年
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

年齡是女人天敵？年過三十未嫁的「剩女」，吸引力和價值必然下降？
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

新年重拾性福！性治療師拆解疑惑：一年性生活少於X次就是無性夫妻！伴侶體態改變是主因？如何避免「交功課」？改善性生活靠這個環節
人氣文章

港女講男．妮洛

年度愛情資產負債表：檢討今年，展望將來！平衡「愛與被愛」，才是人生中最重要的資產
健康好人生 Health Channel
人氣文章
腎衰竭｜體檢正常男子常吃1食物 致體內草酸過高確診急性腎衰竭新文章
人氣文章
北上睇牙｜港女深圳花近兩萬整牙 杜牙根9次牙套爆裂致牙齦發炎 遭無良牙醫拒賠恐嚇 新文章
人氣文章
甘草演員曹濟逝世：長期病患腎功能僅剩一成
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/01/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/01/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/01/2025 21:53
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/01/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事03/01/2025
神州經脈 | 換手機可獲政府補貼，政策利率將降，滬指周挫逾5%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Moon-River RELOVE 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 (價值HK$188)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 一周高息合集，恒生1個月定存4厘，工銀亞洲3個...

05/01/2025 10:57

貨幣攻略

緊跟美國如搭「賊船」，沒有好下場

03/01/2025 07:57

大國博弈

回顧展望－Ａ股自強 | 憧憬國策利好，機構對明年股市走勢樂觀

31/12/2024 16:31

回顧24 展望25

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處