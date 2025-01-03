港股 | 以舊換新 | 內地數碼產品換新政策反應勁 要唔要追買手機設備股？

港股繼開年首日急跌後今日回升，恒指今早高開數十點後早段反覆，受制於內地A股下跌，恒指升幅一度縮窄至不足13點，但低位有承接。及後發改委公布，將實施手機等數碼產品購新補貼，對個人消費者購買手機、平板、智能手表手環等3類數碼產品給予補貼。

（Shutterstock圖片）

恒生指數半日報19794，升170點或0.9%，主板成交近865億元。恒生中國企業指數報7167，升77點或1.1%。恒生科技指數報4417，升59點或1.4%。

曾永堅：短線恒指走勢將反覆偏弱

昨日恒指最多跌逾500點，今日一度反彈逾200點，椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，目前港股處於政策空窗期，其走勢主要受內地政策和經濟數據主導，預測短線恒指依然是反覆偏弱的走勢。一方面，昨日發布的財新中國製造業採購經理指數(PMI)錄50.5，遜於市場預期的51.7，在港股政策真空期的背景下，成為了利淡港股的主要因素。另一方面，市場觀望特朗普1月20日上任後推出的經貿政策，特別是針對中國方面的相關舉措；美股亦接連出現回吐的情況，這些在一定程度上都拖累了港股表現。

他指出，短線恒指的最大支持位在百天線約19400點附近，如果失守將下試一萬九的心理關口。同時，上方最大的阻力位在20200點，但在市場觀望氣氛濃厚下，上試的機會不大。

兩會前將不時出現利好政策刺激市場

發改委有關負責人表示，將實施手機等數碼產品購新補貼，對個人消費者購買手機、平板、智能手錶手環等3類數碼產品給予補貼，帶動小米(01810)升5.6%，報35.9元，兼破頂；比亞迪電子(00285)升4.1%，報41.7元；舜宇光學科技(02382)升3.9%，報68.4元。

曾永堅表示，除了市場炒作數碼產品購新補貼利好手機板塊外，從長線來看，目前各大手機廠商以AI功能作為賣點，開啟了換機熱潮，所以整體上，包括小米等手機品牌股以及一些設備供應商，在未來一兩年內，市場對其產品和訂單的預期都處於比較積極的狀態。再加上內地在加強針對個人消費方面推出啟動消費的政策，因此這些政策對於相關股份來說，不僅短期內會帶來利好，甚至可能會有較為持續的積極效應。他預計至少在兩會之前，這種政策利好效應都會不時出現，對市場起到積極作用。

曾永堅建議投資者選擇那些有持續、明確盈利增長動力的股份，比如比亞迪電子，目標價位是48元。他續指出，鑒於目前手機設備股大多呈現上下波動的行情，建議投資者不用心急，等政策的短炒因素消退後再吸納，比亞迪電子等40元以下（即20天線附近）附近再吸納。

iPhone在內地的競爭力下降

隔晚美股蘋果大跌3.4%，市場解讀是因為內地iPhone 16發布不足3個月就罕見打折，減價幅度最高達800元人民幣，反映中國手機市場競爭壓力增加，且蘋果2024年第三季度財報顯示其大中華區已連續五個季度營收同比下降。

曾永堅認為，近幾年蘋果特別是其旗艦產品，在內地的吸引力確實有所下降，一方面是蘋果自身在產品功能上常常欠缺一些突破性的亮點，而與此消彼長的是，像華為、小米等走高端化的內地品牌商，在產品功能、賣點等方面吸引力不斷上升，例如華為熱門的摺疊屏手機，另外市場還有一些新興勢力崛起，例如榮耀。蘋果自身過去作為行業領先者，如今在技術等方面出現停滯不前的情況，導致其在內地的市場佔有率逐步被對手擠佔。

對於iPhone 16的銷量，曾永堅認為其從其面世到現在，沒辦法引領像過去那樣狂熱的換機潮，而且其作為潮流品牌的吸引力在內地也日益下降，所以iPhone 16可能需要在價格上再做調節，以此來增加銷售吸引力。

比亞迪電子股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

小米股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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