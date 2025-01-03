強積金 | GUM：MPF去年人均賺約2.3萬，美股回報23%

強積金(MPF)顧問GUM稱，截至去年12月27日，強積金人均賺22869元，為2020年後最高一年，總回報則較2023年3.5%明顯上升；同期「GUM 強積金綜合指數」回報9.3%，報246.5點。而同期股票基金回報最高分別為美、日股票基金，分別為23.4%、20.4%；香港股票基金(追蹤指數)回報亦有20%。

GUM常務董事陳銳隆在記者會上指出，今年首選美股基金，料上半年回報10%。次選則為港股，上半年回報料為5%，但認為市場仍較波動，國內政策未及預期。而今年上半年整體回報預期介乎4%至5%。

今年首選美股基金次選港股，上半年整體回報最多料5%

他亦建議投資者於今年避開歐股、債券基金，兩者於去年均錄得負回報。至於中、低風險投資者，他分別建議投資「預設投資策略-核心累積基金」及強積金保守基金，兩者去年回報分別錄10%、3.6%。

另一方面，截至去年11月，年初至今資金淨流出主要是中港股票基金；股票佔比較高的混合資產基金。最高淨流入續為美國股票基金，轉入共178億元；其後是「預設投資策略-核心累積基金」。

單計12月回報，MPF人均蝕874元；「GUM強積金綜合指數」回報負0.3%。

撰文：經濟通採訪組

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