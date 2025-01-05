港股 | 蕭猷華：恒指春節前目標21500點

《套期保值》2025年首個交易日，A股、港股未能開出紅盤。內地上周四（2日）公布財新製造業採購經理指數為50.5，雖然在擴張線50之上，但大幅低於前值的51.5。回看去年9月24日，中央公布一系列刺激政策組合拳，時隔3個月，內地經濟數據未見起色，令市場感失望。

過去兩年，由於內地經濟放緩，房地產市場下滑，導致信貸需求萎縮，即使人民銀行逐步減息和下調存款準備金，但對經濟提振作用仍然有限。上月，中共政治局會議公布2025年經濟政策時指出，要實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，加強推動經濟復甦力度和穩定金融市場。

今年A股及港股料會走出穩步上揚的「慢牛」行情 (Shutterstock)

展望後市，A股、港股料不會出現去年10月的「瘋牛」市況，較大機率是「慢牛」行情。外圍方面，關注特朗普1月20日上任美國總統後，所推行的政策。另一方面，相信短期內地陸續公布利好的貨幣政策，港股走勢正面，恒生指數在春節前，維持目標21500點。

信誠證券投資服務董事 蕭猷華

【你點睇】卓林普經優才計劃成為香港居民，桌總冀當局放寬16歲以下青少年進入桌球室限制助年輕人接觸桌球，你是否認同？► 立即投票