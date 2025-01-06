港股 | 午市前瞻 | 港鐵透露財政施壓港府 集資壓力大唔通要靠供股？

外媒報道指人行預告今年「適當時候」將減息，惟未明確加碼寬鬆預期，不足以刺激市場逆轉跨年下跌行情，恒生指數高開88點報19848即為半日最高點，後續無以為繼，盤中恢復下跌，半日收報19706，跌53點或0.3%，主板成交超過707億元。

恒生中國企業指數報7149，跌10點或0.1%。恒生科技指數報4402，跌不足1點。

港鐵東鐵綫古洞站大型挖掘工程。（互聯網圖片）

連敬涵：大市料待特朗普上台才有變化

上周內地官方新年賀詞提及中國經濟將面臨較大挑戰，引發市場對於後市憂慮，拖累港股新年行情表現。隨後內地多方面公布利好政策，包括擴大電子產品以舊換新計劃，甚至出動減息預告，市況略為回穩但反彈乏力。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，大市目前無方向，外圍方面特朗普正式上任日期漸近，市場都傾向觀望中央在特朗普出招後有何應對措施才再作部署，此前都傾向不會加大部署以免陷入風險，故他預料恒指短線上破20000機會不大。

因應中央需時制定應變政策，連敬涵認為中央不大可能在農曆年前便會出台利好政策，比較大機會過年後至兩會期間才有機會公布利好政策。在等待期間股市傾向觀望偏軟，下方初步以19400為支持，跌穿後便看整數關口19000。

港鐵資金壓力大，疑不欲獨力承擔故放風向政府拋波

上周有報道指港鐵面對未來10至12年可能高達2000億元高額開支，近期正研究開源節流的方案，除發債融資以外，更有可能出售或抵押旗下收租商場，市場憂慮影響港鐵長期收入前景，引發股價沽壓。

最新據《明報》專欄評論指出，港鐵消息人士指未來承擔的新鐵路線時，並不包括前海至洪水橋跨境鐵路線，相關路段可能由國企接手興建營運。評論認為上述消息傳出原因大有可能與造價達千億元北環線商討有關，因港鐵與政府遲遲未達成共識，文章引述立法會議員田北辰指政府因財政情況而逼港鐵「硬食」北環線等新鐵路，逼得港鐵選擇放風自己的財務情況，是要公開「拋波」給政府。

政府則回應指，一直有監察港鐵最新情況，審視每個鐵路項目的推展及財務安排，亦考慮善用市場力量推進項目發展。

港鐵北環綫鐵路方案2023年10月刊憲，港鐵計劃於2025年動工，目標於2034年竣工。（互聯網圖片）

出售商場難賣好價，發債為最佳選項

目前港鐵有多條新線準備發展，包括北環線、東涌線延線以及南港島綫西段等等，連敬涵認為東涌線延線以及南港島綫西段等等所在發展區域都有較完善配套，發展難度較低，但北環線項目涉及北部都會區，回本期傾向較長，故港鐵今次放風財政狀況或有向政府「扭計」意味，向政府暗示港鐵將不能獨力承擔北環線項目，甚至前海至洪水橋跨境鐵路線。

以往港鐵以地產項目補貼鐵路業務，但隨著樓市下行，連敬涵指出此一如意算盤不再打響，引發目前資金壓力。據傳港鐵或有可能出售或抵押商場以應付龐大開支，但他認為這兩者都不大可取，前者將削弱租金收入，後者則要維持利息支出，故由政府助力發債的機會傾向較大。他指現時樓市下行即使出售商場亦難以賣得好價，故發債為最大機會的集資方法。

供股為最後一步，政府都未必願意

不過連敬涵亦不大看好政府發債的受歡迎程度，因應未來減息周期，上一次基建債發行已因應調低保底息率，造成最終發行未及預期額度。未來美國進一步減息，政府如若發「鐵路債」又能給出多少息率吸引認購，將難有很大期望，令目前狀況處於兩難局面。至於港鐵會否選擇供股集資，連敬涵則認為港鐵未至於行到供股一步，始終連大股東都未必願意，尤其政府身為港鐵持股近七成半的最大股東，認為除非港鐵與政府未能達成共識而要「硬食」，才會逼令港鐵出此下策，是為港鐵最後的殺手鐧。他籲目前將要觀望政府在即將公布的財政預算案中，有否任何提及對港鐵事宜的進展。

港鐵今日股價急跌逾2%，創超四個月低。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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