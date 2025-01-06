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魚缸博客 | 小米北水狂追，半日成交超騰訊

06/01/2025

魚缸博客 | 魚缸專業推介：小米北水狂追，半日成交超騰訊

 

　　魚缸做左咁耐，係時候同大家玩下新花款，今日就整個「魚缸專業推介」俾大家，一定係公平、公正、公開，因為有晒數據俾大家參考。

 

　　今日要推介嘅股份就係：小米集團（01810）。

 

　　你會問，我都知佢當炒啦，有乜好推介？咁就要睇你從乜角度去睇小米，如果去到2025年今日，你仲當佢係手機股、電器股嘅態度去睇，咁就已經OUT了，因為佢已經榮升「電動車股」行列，而且唔只係做一款車，仲要發大嚟搞。

 

　　小米集團董事長雷軍早前在微博表示，將對外開放小米汽車工廠參觀預約，每場參觀限定20組客人，呢個小米工廠係點呢？位於北京經濟技術開發區，佔地面積71.8萬平方米，相當於100個足球場面積，工廠建築面積約42萬平方米，包含衝壓、壓鑄、車身焊接、塗裝、電池和總裝等全部汽車生產工藝。

 

　　點解小米要狠下心腸搞自己工廠？經歷過被人「代工之苦」，如果大家仲有印象，SU7剛推出個陣真係一車難求，損失頭段銷量，再者SU7交貨之後，唔少車主發現SU7出現大大小小唔同問題，例如制動鉗（鮑魚）出現煞車不良、迫力碟損毀等情況，都反映出代工嘅質量問題。

 

　　小米有自己車廠，意味出貨量可以提高、質量可以自己控制，而且CEO雷軍仲話對外開放參觀，你無咁嘅自信、咁嘅製造信心，點會開放俾公眾睇？

 

　　所以小米榮升真正「電動車股」行列，北水班投資者可能都表示贊同，所以密密入貨，亦老實講，小米市值已經超越左比亞迪（01211），北水真係功不可沒：

 

近五日北水買入情況(數據來自經濟通HV機)

中國投資信息 中國創盈市場服務
30/12/2024 淨買入1.425億 淨買入3894.6萬
31/12/2024 淨買入3381.5萬 淨買入625.2萬
02/01/2025 淨買入4.128億 淨買入7633.7萬
03/01/2025 淨買出3.211億 淨買出1.75億
06/01/2025(截至中午收市) 淨買入2.668億 淨買入1.159億

 

 


　　另外有趣嘅係，係權證／牛熊證方面，小米嘅牛證同Call輪交投活躍，從經濟通HV機數據顯示，小米衍生工具方面，今日半日牛熊證總成交金額有5282.2萬元，權證半日總成交金額有1.31億，而市場牛熊／認沽比例幾乎都係九一／八二開，睇得出無論券商定投資者，對於小米前景相當樂觀。

 

魚缸博客 | 魚缸專業推介：小米北水狂追，半日成交超騰訊

衍生工具成交額驚人

 

　　目前恒指成分股入面，今日上午半日小米總成金額有42.92億，騰訊(00700）都只係的35.9億，而恒指比重上，騰訊佔8%，小米只有3.92%。如果想港股反彈有好成績睇下，恒生指數公司會唔會調整下資訊科技業比重，未必話要騰訊讓出龍頭地位，但可以將小米比重調高小小，最起碼，唔好錯過呢一輪升幅先啦！港股要叻返次俾人睇，應該要執執位啦。

魚缸博客 | 魚缸專業推介：小米北水狂追，半日成交超騰訊

北水半日成交額，小米穩佔第一

 

撰文：經濟通市場組

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