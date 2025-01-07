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騰訊 | 午市前瞻 | 被美列中國軍事企業名單 騰訊或觸發外資股東離場

07/01/2025

 

　　盡管有傳特朗普關稅政策減辣，美匯指數回落，但美國最近頻頻出手制裁中企，美國防部最新將騰訊(00700)、寧德時代(深:300750)等知名科企列入軍事企業名單，震懾外資買入相關股份，在騰訊低開7%拖累下，恒指低開186點，雖然開市後騰訊跌幅收窄，帶動恒指回升，但盤中小米(01810)加入被狂沽行列，帶動騰訊再跌過，恒指在11時後愈跌愈深，半日跌379點或1.9%，報19309，為去年9月政策市升浪以來首次跌穿百天線（約19440點），創近個半月新低，主板成交超過1155億元。

　　恒生中國企業指數報6982，跌152點或2.1%。恒生科技指數報4290，跌104點或2.4%。

 

港股 | 午市前瞻 | 被美列中國軍事企業名單 騰訊或觸發外資股東離場

（Shutterstock圖片）

 

阮子曦：恒指終有一跌但不妨趁低部署

 

　　隔晚美國國防部更新中國軍事企業名單，新納入騰訊(00700)、寧德時代(深:300750)及商湯(00020)等公司。雖然名單並未附有限制商業活動條件，但制裁風險驟升引發市場憂慮，隔晚騰訊ADR率先下跌，較上日收市價低7%；騰訊港股半日亦要跌約7%。恒指受累消息低開近200點，盤中憂慮擴大恒指跌幅擴大至超過300點。華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦向《經濟通通訊社》表示，即使未有美國不利消息傳出，新年以來港股A股都呈弱勢，近日中央紛紛提早護航亦令市場早有暗湧。

 

　　以近期市況而言，阮子曦認為市場早已預期大市要先向下調整，雖未至於大跌1000點，但普遍對恒指下試19000亦不會意外。在特朗普正式上任美國總統之前，阮子曦預期各種似是而非的消息將大量湧現，市況因而波動，建議投資者不宜過早撈底，宜等特朗普上台後中美短期關係變化因素消化完畢後，股市回穩再作部署。不過他強調，目前未知港股情緒底部在何處，未部署新年倉位的投資者不妨開始吼低部署心水，如收息股等。

 

港股 | 午市前瞻 | 被美列中國軍事企業名單 騰訊或觸發外資股東離場

恒指今早下穿100天線。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

騰訊380元有值博空間

 

　　美國國防部新納入幾間公司進入軍事企業名單，身為港股「股王」的騰訊被納入名單則最令市場關注。花旗研究報告指騰訊被列入名單並不一定有足夠的證據證明與軍方有關，相信騰訊會全力合作並與美國國防部解決誤會，基本面不變下拋售反而是買入機會。騰訊今早低開7%已抵380元整數關口，上午一度逐步收窄跌幅，但午休前再次回落380元關口附近，主動買沽比率約為53比47。

 

　　以基本面計，阮子曦不認為騰訊被列入名單便會馬上損失大量生意，但大型投資者難免出現戒心，關注如南非大股東Naspers旗下投資旗艦Prosus會否加快減持騰訊，增添騰訊短期沽壓。他認為現時騰訊並非落入最嚴重的限制商業活動的制裁名單，但始終不明朗因素擴大，未知Prosus會否因而盡快出清騰訊。他認為投資者目前宜多觀望一至兩日看消息如何消化。

 

　　阮子曦總結道，因應特朗普上任前將風言風語不斷，撈底並不急於一時。不過他認為380元亦為重要關口水平，有意入手者不妨先下一注，最多宜為注碼的一半。

 

港股 | 午市前瞻 | 被美列中國軍事企業名單 騰訊或觸發外資股東離場

騰訊今早裂口低開超過7%，盤中一度回升，但其後恢復下跌。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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