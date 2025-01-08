騰訊開市再插逾2%，南非大股東周一再減持近37萬股

騰訊(00700)現價跌2.2%，報371.2元，以現價計，該股暫連跌6日，累計跌幅11.4%。該股成交約695萬股，涉資26.03億元。

遭美國國務部列入中國軍事企業清單(CMC)消息拖累股價大跌，雖然名單未涉及禁制商業活動制裁，但市場憂慮將提高投資者戒心。事實亦然，據聯交所資料顯示騰訊大股東南非Naspers集團荷蘭子公司Prosus於本月6日，減持36.7萬股，每股平均價409.7318元，套現約1.5億元，持股量由24.01%降至23.99%。

騰訊上日回購數量按日大增逾倍

騰訊昨日加碼回購撐價，申報於昨日(7日)斥約15億元回購393萬股，每股回購價介乎376.8元至392.4元，較該公司前日(6日)回購171萬股，涉資約7.01億元，增加逾1倍。該集團根據購回授權累計購回股份的數目約2.39億股，佔約2.54099%股權。

另外，騰訊主席馬化騰發表公告指出，將與美國國防部進行討論以解決任何誤解，並在必要時採取訴訟，將公司從中國軍工企業名單中刪除。他亦稱，與美國政府為實施制裁或出口管制措施而存置的其他名單不同，列入中國軍工企業名單僅與美國國防採購事宜相關，不會影響集團業務。馬化騰續指，中國軍工企業名單亦與美國海外資產管理辦公室存置的非SDN－中國軍事綜合體企業名單(NS-CMIC名單)不同，列入中國軍工企業名單並不會禁止任何人(國防部除外)與公司進行業務往來，包括進行公司證券交易。因此，公司打算啟動複議程序以糾正錯誤。

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】2024年國際外交上，誰是最大贏家？誰是最大輸家？► 立即投票