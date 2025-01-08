  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
秋天養生食療
etnet專輯

騰訊開市再插逾2%，南非大股東周一再減持近37萬股

08/01/2025

騰訊開市再插逾2%，南非大股東周一再減持近37萬股

 

　　騰訊(00700)現價跌2.2%，報371.2元，以現價計，該股暫連跌6日，累計跌幅11.4%。該股成交約695萬股，涉資26.03億元。

 

　　遭美國國務部列入中國軍事企業清單(CMC)消息拖累股價大跌，雖然名單未涉及禁制商業活動制裁，但市場憂慮將提高投資者戒心。事實亦然，據聯交所資料顯示騰訊大股東南非Naspers集團荷蘭子公司Prosus於本月6日，減持36.7萬股，每股平均價409.7318元，套現約1.5億元，持股量由24.01%降至23.99%。

 

騰訊上日回購數量按日大增逾倍

 

　　騰訊昨日加碼回購撐價，申報於昨日(7日)斥約15億元回購393萬股，每股回購價介乎376.8元至392.4元，較該公司前日(6日)回購171萬股，涉資約7.01億元，增加逾1倍。該集團根據購回授權累計購回股份的數目約2.39億股，佔約2.54099%股權。

 

　　另外，騰訊主席馬化騰發表公告指出，將與美國國防部進行討論以解決任何誤解，並在必要時採取訴訟，將公司從中國軍工企業名單中刪除。他亦稱，與美國政府為實施制裁或出口管制措施而存置的其他名單不同，列入中國軍工企業名單僅與美國國防採購事宜相關，不會影響集團業務。馬化騰續指，中國軍工企業名單亦與美國海外資產管理辦公室存置的非SDN－中國軍事綜合體企業名單(NS-CMIC名單)不同，列入中國軍工企業名單並不會禁止任何人(國防部除外)與公司進行業務往來，包括進行公司證券交易。因此，公司打算啟動複議程序以糾正錯誤。

 

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】2024年國際外交上，誰是最大贏家？誰是最大輸家？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02338

濰柴動力

13.120

異動股

03690

美團－Ｗ

146.200

異動股

01961

多牛科技

0.640

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02338 濰柴動力
  • 13.100
  • 03690 美團－Ｗ
  • 145.900
  • 01961 多牛科技
  • 0.710
  • 00881 中升控股
  • 12.600
  • 06690 海爾智家
  • 26.750
股份推介
  • 00027 銀河娛樂
  • 33.150
  • 目標︰$37.90
  • 01558 東陽光長江藥業
  • 9.610
  • 目標︰--
  • 00293 國泰航空
  • 9.840
  • 目標︰$11.00
  • 02883 中海油田服務
  • 7.260
  • 目標︰$8.60
  • 00939 建設銀行
  • 6.030
  • 目標︰$8.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 370.800
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 80.950
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 32.700
  • 00981 中芯國際
  • 30.500
  • 00388 香港交易所
  • 283.800
報章貼士
  • 00135 昆侖能源
  • 7.700
  • 目標︰$8.50
  • 02219 朝聚眼科
  • 2.650
  • 目標︰--
  • 02899 紫金礦業
  • 14.620
  • 目標︰$18.00
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 48.550
  • ＡＩ More
  • 09999 網易－Ｓ
  • 140.000
即時重點新聞

08/01/2025 13:16  《異動股》舜宇光學跌逾8%，內地數碼產品補貼限價格難惠及蘋果

08/01/2025 12:45  《午市前瞻》騰訊不止跌恒指難樂觀，市道不佳地產股回到減息前

08/01/2025 12:07  恒指半日跌309點報19137，以舊換新補貼力度不足以振市

08/01/2025 11:12  《以舊換新》內地完善汽車置換更新補貼標準，每輛車最高1.5萬

08/01/2025 10:48  《以舊換新》內地明確對手機等最高補貼五百元，每人每類限1件

08/01/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１２９億元，買騰訊沽盈富基金

08/01/2025 08:59  【大行炒Ｄ乜】中銀國際升小米目標至５０元，摩通點評內銀股

08/01/2025 11:38  《財資快訊》美電升報７﹒７７４９，一個月拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

以舊換新 | 內地完善汽車置換更新補貼標準，每輛車最高1.5萬新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

傳廉價版iPhone即將量產，內地手機購新補貼遜預期，手機設備股借勢回吐可趁機吸？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 港府放慢推地反映市道弱 地產股回到減息前仍未宜低撈新文章
品味生活
生活
人氣文章

威少看世界．張少威

「1月6日騷亂」會被特朗普「平反」嗎？
人氣文章

快樂退休．曾智華

必須降服負能量心魔 1
人氣文章

電商教室．掌舖Boutir團隊

網上創業錦囊｜最賺錢的商品推薦：潮流服飾品牌電商新趨勢及網店從零到一必學3招
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

2025十二星座運程預測：獅子、處女、天秤、天蠍！塔羅師美子分享：處女座首要改善這個問題！哪個星座愛情得意、財運又有增長？
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

香港猛男騷幕後花絮：猛男騷不等於脫衣騷！「被寵感」最重要？夫妻檔觀眾超興奮！男性得著或比女性大？
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

走進伊勢！探索日本「海女」古老而神秘的生活方式，危險而非凡的人生
健康好人生 Health Channel
人氣文章
趙露思發長文｜5年前出現抑鬱症狀 確診「分離轉化障礙」體重驟降至81磅
人氣文章
新年新目標勤健身，為甚麼愈做愈疼痛？三大原因你要知！歐美流行Barbecue Challenge超過身體負荷不自知，潛在傷害頸椎風險 新文章
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/01/2025 14:49
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/01/2025 14:49
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/01/2025 14:49
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/01/2025 14:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事08/01/2025
以舊換新 | 內地完善汽車置換更新補貼標準，每輛車最高1.5萬
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Moon-River RELOVE 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 (價值HK$188)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

自民黨的太陽從西邊出來了？

08/01/2025 11:40

大國博弈

高息定存 | 富邦推快閃定存優惠3個月3.9厘，華僑188日...

06/01/2025 15:54

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處