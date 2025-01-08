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港股 | 午市前瞻 | 港府放慢推地反映市道弱 地產股回到減息前仍未宜低撈

08/01/2025

 

　　中國發改委、財政部聯合公布2025年設備更新和消費品以舊換新政策的通知，包括將實施手機等數碼產品購新補貼、擴大舊換新補貼家電產品，以及完善汽車置換更新補貼標準等，然而市場認為新一輪以舊換新補貼未如預期，不足以拉動內需，結果僅家電板塊上揚，手機設備及汽車股均捱沽，加上騰訊(00700)、中芯(00981)及本地地產藍籌集體下跌，拖累恒指暫時錄得三連跌，半日報19137，跌309點或1.6%，主板成交超過917億元。

 

　　恒生中國企業指數報6941，跌108點或1.5%。恒生科技指數報4258，跌96點或2.2%。

 

港股 | 午市前瞻 | 港府放慢推地反映市道弱 地產股回到減息前仍未宜低撈

（Shutterstock圖片）

 

張智威：19054見初步支持

 

　　日前美國國防部更新中國軍事企業名單，新納入騰訊(00700)、寧德時代(深:300750)及商湯(00020)等公司，相關股份接連下跌，影響大市氣氛。重磅股騰訊受到大股東南非Naspers集團荷蘭子公司Prosus於本月6日，減持套現約1.5億元的消息影響，股價今日繼續向下，帶動恒指連跌兩日。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，騰訊走勢舉足輕重，昨日單一股份拖累恒指過百點。因此，騰訊若不能站穩，恒指仍難樂觀。除了騰訊因素之外，由於距離特朗普就職的日子越來越近，市場憂慮美國對華採取強硬措施，繼續在貿易、晶片等多方面打壓，影響投資者入意欲。

 

　　此外，由於臨近特朗普上台及農曆新年，市場更傾向於觀望。過往，中央常在農曆年前降準或降息，以舒緩企業年關前的資金流。而今年的農曆年前碰上特朗普上台的因素，市場甚至觀望中央除了降準降息之外，是否有更多的措施推出，例如今日發改委提出的一系列消費品以舊換新補貼政策。

 

　　從技術層面上看，恒指走勢偏弱。恒指自12月高位二萬點上方反覆下跌，至今累跌約800多點。即使跌後有反彈，反彈的幅度不會太大，而且彈完很大機會再跌。由於恒指月初跌穿自去年九月開始的上升通道底部，向下的機會偏高，不過，預料在11月低位（約19054）有初步支持。

 

港人外遊對地產市道影響大

 

　　發展局局長甯漢豪昨日（7日）公布本財年第四季（2025年1月至3月）賣地計劃，將招標推出1幅賣地表以外的住宅地皮。張智威表示，由於前幾個季度政府推出的地皮，地產商對投地不熱衷，甚至有地皮出現流標的情況，因此，政府放慢推地可以理解。雖然美國去年開始減息，但在12月份減息的同時，釋放出來的信息，讓市場預料明年的減息可能減慢至兩次。因此，減息對地產市場的支持打了折扣。

 

　　張智威指出，除了明年減息步伐轉慢，港人持續外遊對地產市道同樣不利。根據入境處數據，2024年港人外遊超過1.04億人次，當中有8191萬人次北上，按年升53%。另外，根據日本觀光廳數據，港人去年首11個月遊日人數達240萬，花費約356億元。張智威認為，港人持續外遊及消費，不單止影響本地零售業，也影響本地商鋪，以致寫字樓的租金和需求，可說是環環相扣。近年本地商鋪和寫字樓的空置率不斷攀升，由於地產商持有不少商鋪和寫字樓，因此商業地產風險最終亦會影響到整個地產行業。

 

　　在芸芸地產商中，張智威認為長實集團(01113)相對受到的影響較小，由於該集團積極賣樓。因此，積壓的庫存相對較低。至於領展(00823)雖然主力發展民生所需的商鋪，但由於本地租務現處於低水平，部分大舖甚至要改為小舖才能租出，面臨的挑戰也不小。整體而言，儘管很多地產股的股價已經回到去年9月份，甚至8月份減息前的水平，但他認為目前的地產股仍有風險，不建議買入。

 

港股 | 午市前瞻 | 港府放慢推地反映市道弱 地產股回到減息前仍未宜低撈

長實集團股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 港府放慢推地反映市道弱 地產股回到減息前仍未宜低撈

新世界股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 港府放慢推地反映市道弱 地產股回到減息前仍未宜低撈

領展股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/01/2025 14:49
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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/01/2025 14:49
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/01/2025 14:30
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