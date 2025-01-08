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新股上市 | 布魯可傳延遲上市，港交所：FINI顯示有誤，續按上市時間表進行

08/01/2025

　　港交所(00388)新股結算平台FINI出現技術問題，今日（8日）FINI顯示布魯可(00325)上市掛牌日期由本月10日延至13日。港交所表示，知悉有關布魯可新股認購於新股結算平台FINI的狀態顯示有誤，確認該公司的招股程序仍在進行中，並會繼續按招股書上的上市時間表進行。

 

新股上市 | 港交所：布魯可FINI顯示有誤，續按上市時間表進行

 （布魯可官網截圖）

 

　　港交所指，其他在FINI進行中的新股認購狀態顯示正確無誤，將適時知會市場最新消息。

 

　　布魯可方面回覆《經濟通通訊社》查詢時亦確認，公司會繼續按照招股書的上市時間表進行招股程序。

 

超購逾6000倍成史上第三大「凍資王」，傳以上限定價

 

　　布魯可昨午（7日）截飛，劵商平台孖展認購額共8786.54億元，較公開認購超購逾6000倍，為港股IPO史上第三多。較早前亦有市場消息指，疑因認購反應十分熱烈，有券商昨於臨近中午截止認購提交認購申請時，其時港交所FINI亦曾短暫出現技術問題。

 

　　另有市場消息稱，公司亦擬以60.35元上限定價，並全數行使發售量調整權額外發售15%股份，集資額將升至16.74億元。

 

　　布魯可將於本月10日掛牌上市，高盛及華泰國際為其上市聯席保薦人。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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