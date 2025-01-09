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溫灼培：美國若取得格陵蘭，這將意味甚麼？

09/01/2025

　　美國候任總統特朗普於當地時間周二（7日）舉行了記者會，講述其未來4年的施政路向。當中最值得留意的是，他表示不排除會以武力取得丹麥自治區格陵蘭及巴拿馬運河的控制權，並聲稱會以經濟力量使加拿大成為美國的一個州。我們先不討論特朗普上述計劃能否成功，但作為候任美國總統，倘若特朗普全無把握，相信他也絕對不會提出上述計劃。我們反而要問，假若特朗普如願達至上述目標，對金融市場將帶來甚麼影響？

 

增加資產可抵銷債務

 

　　眾所周知，美國政府債務現今高達36萬億美元，佔其GDP比率達120%以上，而美國的債務仍不斷在攀升之中。要解決這筆債真的談何容易，但如加入了格陵蘭或巴拿馬運河或加拿大國土這些資產，將能即時抵銷不少美國的債務問題。巴拿馬運河是全球主要航道之一，其重要性相信大家會容易理解。至於格陵蘭，地下其實蘊藏著不少天然資源，由於被冰封，所以一直難於開發，但隨著全球暖化，開發格陵蘭將變得有可能；而格陵蘭北面的北極航道，亦被視為未來全球的主要航道，所以格陵蘭的戰略意義十分重要。

 

溫灼培：美國若取得格陵蘭，這將意味甚麼？

格陵蘭地下蘊藏著不少天然資源 (AP)

 

　　導致近期金價不斷上升的箇中原因，是因為美國財政失控，債務嚴重，使市場對美元失去信任。當大家對全球第一大貨幣美元不信任時，就只能信黃金。但如美國一旦增加大量新資產，當「資能抵債」，這樣美國債務的嚴重性便會大大降低，這可利於增強市場對美元的信任，相反對金價便視為不利。另外，倘格陵蘭一旦成為美國資產，可想象日後一切開發權將落在美國公司身上，這對美股也可視為利好因素。當然，這一切都是特朗普的意願，能否達成，相信還有漫長路要走，就讓我們密切留意事態發展。今早於亞洲市場，金價繼續回升，報2660美元。

 

恒生銀行首席市場策略員　溫灼培

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