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港股 | 午市前瞻 | 康師傅炒消費降級飆一成 惟賽道嚴重內捲未敢睇好

09/01/2025

 

　　國家統計局公布，2024年12月全國居民消費價格(CPI)同比上漲0.1%，創下2024年3月以來九個月新低，進一步逼近衰退區間，反映即使跨年因素亦無法有效刺激內需，恒指窄幅低開後曾倒升逾百點，受中芯(00981)急漲及騰訊(00700)倒升帶動，惟內需、汽車及其他互聯網平台股走弱，拖累恒指半日僅1升17點或不足0.1%，報19296，主板成交逾774億元。

 

  

港股 | 午市前瞻 | 康師傅炒消費降級飆一成 惟賽道嚴重內捲未敢睇好

（資料圖片）

 

郭家耀：特朗普上台前市場反彈機會小

 

　　恒指連跌三日後今早中止跌勢，港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀向《經濟通通訊社》表示，恒指今日上揚不意味著大市氣氛好轉，在特朗普即將上台或加徵關稅的背景下，市場欠缺上升動力。近期特朗普方面頻頻傳出加徵關稅相關消息，隔晚美聯儲會議紀要亦顯示，儲局官員考慮到加徵關稅等因素或放緩減息步伐，對美金、環球股市產生不利影響，隔晚美股亦個別發展。內地方面，昨日公布消費品以舊換新政策，惟力度不符合市場預期，港股未收提振。他指出，短線恒指重回兩萬關機會較低，預期在19000點見支持。

 

　　過往，中央常在農曆年前降準或降息，以舒緩企業年關前的資金流。但郭家耀認為，在美聯儲或暫停減息的背景下，且近期人民幣匯率持續走弱，降息機會不大，反而降準仍存在機會。

 

　　值得留意的是，人民銀行將於下周三(15日)在香港招標發行600億元人民幣央票，期限六個月(182天)，規模突破單次新高，也是人行首次在1月份發行，反映央行繼續出招維穩人民幣匯率。

 

食品行業基本面弱，一級還有一級低

 

　　國家統計局公布，2024年12月全國居民消費價格(CPI)同比上漲0.1%，逼近負值區間，創下2024年3月以來九個月新低。通縮陰影揮之不去，即使有跨年因素加持亦無法提振物價，今日內需板塊下跌，例如李寧(02331)半日挫逾3%。

 

　　郭家耀表示，即使中央政府出台類似於昨日的消費品以舊換新政策，但受限於居民財富縮水，對國民收入前景不樂觀、消費趨於謹慎等因素，內需板塊在盈利及擴張方面仍面臨較大挑戰。他續指出，消費品以舊換新政策的刺激僅侷限於受惠行業，在收入未明顯改善的條件下，消費復甦仍需時。

 

　　市場今日炒作消費降級概念，康師傅(00322)領漲藍籌，升11.4%，報11.12元；另一「即食麵股」統一企業(00220)亦表現亮眼，升5.9%，報7.86元。郭家耀認為，雖然康師傅有概念加持，但從基本面來看食品行業內捲嚴重，同樣低價的競爭對手眾多，難以有一家比較大的贏家出現，再加上居民消費趨於保守，無論是飲品或者食品行業都面臨銷售增長和毛利率增長問題。

 

　　另外，高盛發表報告指，康師傅管理層指去年銷量或會受到加價影響，但料第四季營收表現會優於去年第三季度，其中碳酸飲料及方便麵的銷售量較去年同期實現正成長，管理階層強調，長期推動利潤率擴大是首要任務，目標是將淨利潤率提高一倍。高盛予康師傅「中性」評級及目標價10.6元。

 

　　相比之下，郭家耀更看好旅遊板塊和穀子經濟，他表示，攜程(09961)可於500元附近入場，上望前頂600元。名創優品(09896)47元入手，目標價為前頂55元。

 

港股 | 午市前瞻 | 康師傅炒消費降級飆一成 惟賽道嚴重內捲未敢睇好

康師傅今早一支陽燭突破多條主要平均線。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 康師傅炒消費降級飆一成 惟賽道嚴重內捲未敢睇好

攜程股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 康師傅炒消費降級飆一成 惟賽道嚴重內捲未敢睇好

名創優品股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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