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香港樓市 | 施永青料香港樓價首季跌1%至2%，全年呈U型走勢

09/01/2025

　　中原集團創辦人兼主席施永青出席東亞銀行「2025年經濟及市場展望」講座後表示，香港樓市今年初壓力較大，預料樓價繼去年下跌6%後，今季再跌1%至2%，受累美國候任總統特朗普上台，中美關係等因素，相信樓價不會災難式插水下跌，只會溫和調整，隨著減息趨勢確認並找到支持，全年樓價出現U型走勢。

 

香港樓市 | 施永青料香港樓價首季跌1%至2%，全年呈U型走勢

中原集團創辦人兼主席施永青（柳英傑攝）

 

　　他指出，發展商壓力未完全消除，要持續去庫存，但去年一手成交按年升約50%至逾1.5萬伙，壓力大大減輕，又指現時發展商可開始買地，但投資者仍未是入市時候，毋須太擔憂聯匯制度，認為只是外界煽動不安情緒，港元暫時並無壓力。

 

若美國對華加徵關稅，本港樓市將無運行

 

　　施永青表示，今年美國繼續減息，本港樓市將會回穩，不過若特朗普上台後對華加徵關稅，通脹繼續高企，直言「樓市無運行」。

 

　　施永青出席東亞銀行「2025年經濟及市場展望」講座時表示，本港樓價近年下行為買家對香港前景不樂觀，但房地產結構性並沒有特別大問題。

 

　　他指出，本港樓市未有嚴重供應過多問題，政府早前公布潛在供應達10.9萬，只為「數字遊戲」，若以每年落成單位作計算，每年僅有1.4萬至1.5萬供應，所以樓市目前屬供求穩定的局面。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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