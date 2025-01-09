國泰料去年下半年業績強勁，今年票價續回復正常

國泰(00293)集團財務總裁沈碧嘉出席分析員會議時表示，預期去年下半年業績強勁，優於去年上半年，由於貨運需求增加及燃油價格下降。她料集團將保持較低但呈健康的流動性，與疫情前相似。

國泰顧客及商務總裁劉凱詩（左）、財務總裁沈碧嘉（右）（網上截圖）

沈碧嘉提到，集團燃油對沖政策不變，集團去年8月提到對沖比例為30%；美國減息預期放緩，但仍樂見回落，至去年8月集團約50%為定息債務。至於派息政策，她亦稱沒有計劃改變50%派息率政策。至於人民幣貶值，她稱會有小部份對沖操作，且會繼續關注走勢。

被問及今年供應鏈挑戰會否令成本抵銷公司提升營運效率措施，沈碧嘉指出，不論燃油、人力、維修成本均附有正面或由通脹所引致的影響。

50%派息率政策不變，料年內突破100個客運航點

（資料圖片）

國泰顧客及商務總裁劉凱詩指出，本月國泰航空聯同香港快運航班量已達疫情前100%，並預計於今年內突破100個客運航點。其中，短途機票價已回復正常，長途航班今年供應亦會增加，使票價續回復正常，雖然長途飛行面對供需不平衡，但整體客運收益率持續正常化。她續指出，市場及集團均將繼續提升供應及運力，但同時需求良好，集團將維持具市場競爭力的票價水平。

劉凱詩亦表示，截至去年底，國泰已經聘請逾3400名機師，足令運力回復疫情前100%。她又指，現時貨運需求仍見強勁，未見突然下跌隱患，但她稱已密切關注關稅情況，可以為客戶安排「Plan B」，但可見市場未對此過於擔憂。

至於波音將會延遲交付國泰訂購的777-9飛機，劉凱詩則指出，集團有彈性去應對上述情況。

撰文：經濟通採訪組

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