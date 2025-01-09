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內需股 | 內地通縮陰影不散，康師傅安踏反急升，內需股可以點揀？

09/01/2025

　　內地通脹數據連續4個月放緩，去年12月全國居民消費價格(CPI)按年僅漲0.1%，逼近負值區間，創下9個月新低。通縮陰影揮之不去，但今日(9日)仍有部分內需股造好，其中康師傅(00322)可能借勢炒作消費降級概念，突飆逾一成高見11.36元，為表現最佳藍籌，另一即食麵股統一企業(00220)亦升逾6%。另安踏體育(02020)公布安踏及FILA品牌上季零售金額錄得高單位數增長，股價最多飆逾6%。有大行料內地今年會逐步出台刺激消費措施，部分內需股業績在較低基數及嚴控成本下有望回升，內需股可否再吼？可揀哪類股份？

 

內地弱通脹持續，康師傅安踏反急升，內需股可以點揀？

（Shutterstock）

 

內地12月CPI按年漲0.1%創9個月低　PPI跌幅收窄至2.3%勝預期

 

　　國家統計局公布，2024年12月全國居民消費價格(CPI)按年上漲0.1%，符合市場預期，但漲幅較11月回落0.1個百分點，且是2024年3月以來9個月新低。其中城市上漲0.1%，農村持平；食品價格下降0.5%，非食品價格上漲0.2%；消費品價格下降0.2%，服務價格上漲0.5%。2024年全年，全國居民消費價格比上年上漲0.2%，遠低於官方的3%目標。通脹積弱反映內需持續疲軟，即使在跨年因素加持下亦無法提振物價。

 

　　國家統計局同時公布，2024年12月全國工業生產者出廠價格(PPI)按年下跌2.3%，優於預期的下跌2.4%，且降幅較11月收窄0.2個百分點，為2024年8月以來4個月新高，但已連續27個月錄得負數。2024年全年，工業生產者出廠價格下降2.2%，降幅比上年收窄0.8個百分點。

 

高盛：康師傅淨利潤率料持續改善　大摩：飲料銷售因競爭轉弱

 

　　高盛發表最新研報，引述康師傅管理層指去年銷量或會受到加價影響(去年10月起方便麵價格上調)，但估計去年純利增長目標(10%至15%)有上行潛力。該行預計，康師傅去年第四季營收表現會優於去年第三季，其中碳酸飲料/方便麵的銷售量較去年同期實現正成長，原材料成本對利潤率產生了積極影響，抵銷棕櫚油價格上升帶來的影響。展望2025年，康師傅希望2025年營收將穩定成長，且淨利潤率將持續改善。管理層強調，長期推動利潤率擴大是首要任務，目標是將淨利潤率提高一倍。高盛予康師傅「中性」評級及目標價10.6元。

 

　　摩根士丹利近日則略微下調康師傅目標價2%，從11.5元降至11.3元，維持「增持」評級。大摩又下調對康師傅2024至2026年盈利預測2%，主要原因是：對該公司銷售額預測下調1%，考慮飲料銷售因競爭轉弱；下調毛利率預測0.2個百分點，原因是棕櫚油成本增加；營運支出預測大體不變。大摩對康師傅的基本假設為，2025年公司在原材料價格穩定之下利潤率擴張。預計2024至2026年間銷售額的複合年增長率為4%，經常性盈利複合年增長率為10%。

 

安踏及FILA品牌上季零售金額錄高單位數增長　大和：表現勝預期


　　安踏體育公布，2024年第四季度，安踏品牌產品之零售金額與2023年同期相比錄得高單位數的正增長。全年之零售金額與2023年相比錄得高單位數的正增長。季內FILA品牌產品之零售金額與2023年同期相比錄得高單位數的正增長，全年零售金額與2023年相比錄得中單位數的正增長。至於所有其他品牌產品(不包括2023年1月1日之後新加入集團的品牌)之零售金額與2023年同期相比錄得50至55%的正增長。

 

內地弱通脹持續，康師傅安踏反急升，內需股可以點揀？

（安踏網頁截圖）

 

　　另一體育用品股特步國際(01368)則公布，特步主品牌去年第四季及全年零售銷售(包括線上線下)均錄得高單位數同比增長；季度零售折扣水平介乎七至七五折；年度渠道存貨周轉約4個月。至於跑鞋品牌索康尼，去年第四季零售銷售增長(包括線上線下渠道)同比約達50%；年度同比增長則超過60%。


　　大和發表研報指，安踏上季營運數據強勁且好於預期，其中FILA零售銷售額(RSV)快速復甦屬巨大正面驚喜。自身核心品牌料於今年持續海外擴張。管理層在分析員電話會議上展示對今年前景相對有信心看法，並且對海外擴張更加樂觀。基於銷售趨勢令人鼓舞，將公司2024至25年每股盈利預測上調1%至2%，目標價由108元升至110元，重申「買入」評級，為內地消費品板塊首選股。

 

麥格理：上季FILA及其他品牌有驚喜　高盛：FILA銷售勝預期

 

　　麥格理則指，安踏去年第四季FILA品牌的零售金額錄得高單位數的按年增幅，所有其他品牌產品的零售金額則按年增長50%至55%，在去年第三季的高基數下銷售表現仍超出預期，屬正面驚喜。預期安踏的多品牌策略定位清晰，可迎合不同的消費群，將支持公司表現持續較同業優勝。考慮到去年第三季營運槓桿影響下半年利潤率，將安踏2024及2025年純利預測下調4%及3%，目標價降至134元，評級「跑贏大市」。


　　高盛稱，安踏去年第四季安踏品牌及FILA品牌的零售金額均錄得高單位數的按年增幅，對比第三季為增長中單位數及下跌低單位數，FILA品牌表現超出預期，而安踏品牌則符合調整後的預期。安踏管理層透露已就安踏品牌推出多項新業務發展規劃，旨在滿足細分市場的需求，其中自營大型綜合門店「超級安踏」將成為2025年經營重點，另外公司亦加強旗下品牌的海外拓展，去年發展東盟市場取得良好增長，預期未來將進軍中東。惟計及去年第四季表現及尚未穩定的國內消費市場，將安踏2024至2026年每股盈利預測從4.86元、4.87元及5.65元人民幣，下調1%至2%到4.71、4.72及5.46元人民幣，目標價由111元降至110元，維持「買入」評級。

 

　　麥格理則預期李寧(02331)去年下半年收入及淨利潤按年基本持平，另由於減值損失較低及嚴控費用，經營費用率下降，抵銷了毛利率按年收縮的影響；去年第四季的零售銷售相信可在低基數下持續改善。料去年下半年李寧的毛利率按年略收縮0.5個百分點至47.5%，部分原因是線下折扣按年擴大。另預期公司今年收入增長維持低單位數，而對品牌投資的進一步需求或令淨利潤率按年持平。將李寧去年淨利潤預測上調6%，但將今明兩年的預測下調3%及4%，主要由於下調對其收入預測，目標價由22.6元下調至21.4元，評級「跑贏大市」。

 

美銀：料今年逐步有針對性刺激措施出台　部分內需股業績有望回升

 

　　另外，美銀證券近日發表研報指，在基準情境下，預計今年開始逐步有針對性的消費刺激措施出台，但在經濟和地緣政治壓力下，不排除後期將有更強而有力的政策出台。內需股去年受累於「4D(需求、通縮、去庫存和分拆)」的衝擊，儘管壓力持續，但鑑於基數較低及企業自身努力如嚴控成本，部分內需企業業績有望回升。儘管行業存在周期性波動，但仍有部分因獨特需求(如健康、戶外、體驗及個人興趣等)或供應側驅動的行業具結構性增長的空間。


　　美銀證券將內需股2024及2025年的每股盈利預測下調4%及1%，並對其所覆蓋的16隻內需股的目標價平均上調6%，其中將中國飛鶴(06186)評級由「中性」上調至「買入」，目標價由4.6元升至6.5元。考慮到企業每股盈利、政策及中美不確定性，偏好於防禦型的股份，但看淡白酒股。

 

陳樂怡：康師傅爆發力強10.8元可收集　國策受惠股及服務消費股也可吼  

 

內需股 | 內地通縮陰影不散，康師傅安踏反急升，內需股可以點揀？

（陳樂怡）

 

　　信達國際研究部助理經理陳樂怡表示，內需股表現分化，其中康師傅急升，應該是受高盛的報告刺激多於炒作消費降級，高盛引述康師傅管理層指公司去年淨利潤增長有上行潛力，高於原預期增長10%至15%，以及市場預期增長13%，而管理層所予2025年指引同樣顯示收入等穩定增長，令市場憧憬其業績會帶來驚喜。事實上，公司去年也能成功加價，產品結構優化，成本壓力已回穩，經營策略上則注重利潤率多於收入及市場份額。現時市場正喜愛此類盈利前景穩健，派息比率高的股份，短期股價爆發力料較強，現時其預期市盈率仍低於5年平均水平，但經今日急升後，宜待回至近100天線約10.8元收集，上望12元。

 

　　另陳樂怡認為，安踏短線爆發力會較弱，宜待股價有較深調整才部署中線吸納。安踏的FILA品牌一向被視為公司增長引擎，上季其銷售表現超預期，釋除了市場疑慮，安踏店舖也較多元化，其中「超級安踏」門店效益更高於主品牌，公司庫存及折扣也控制得較好，若內地有刺激消費政策推出，作為高beta股票，安踏爆發力料也不小，在體品股中屬首選，但體育用品屬可選消費，仍受制內地消費疲弱，難予太高估值。至於其他內需股，則可揀受惠國策及服務消費股，前者如家電、汽車及手機相關股，後者如攜程(009961)等線上旅遊平台，旅遊平台可受惠春節臨近及內地擴大免簽入境政策範圍。

 

　　內需股今日個別發展，康師傅升12.22%收報11.2元，安踏升4.45%報78.6元，李寧跌5.01%報15.56元，特步升0.9%報5.6元，潤啤(00291)升0.43%報23.25元，青啤(00168)跌2.26%報52元，美的(00300)升1.64%報80.6元，海爾智家(06690)升0.74%報27.25元，海底撈(06862)跌0.54%報14.56元，九毛九(09922)跌1.07%報2.84元，百勝中國(09987)跌1.22%報339.4元，蒙牛乳業(02319)跌0.37%報16.04元，中國飛鶴升1.77%報5.17元，農夫山泉(09633)升3.05%報33.75元。

 

內地弱通脹持續，康師傅安踏反急升，內需股可以點揀？

 

內地弱通脹持續，康師傅安踏反急升，內需股可以點揀？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此

 

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