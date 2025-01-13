  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

開市Go | 美非農超預期，內地今公布進出口數據，關注油金板塊

13/01/2025

要聞盤點

 

1、美股三大指數收市報跌，道指跌近700點。道指跌696.75點，或1.63%，報41938.45點；標普500指數跌91.21點，或1.54%，報5827.04點；納指跌317.25點，或1.63%，報19161.63點。金龍中國指數下跌3.1%，報6380.35點。金龍中國指數大跌至逾三個月以來低點，京東和百度拖累最大。日經期貨截至上午8時12分升17.5點，或0.05%，報3867.5點。

 

2、美國去年12月非農新增25.6萬個職位，失業率降至4.1%，遠超預期。數據公布後美股下挫，美債殖利率和美元走強。

 

3、美國財政部對俄羅斯石油業實施新制裁，目標包括Gazprom Neft和Surgutneftegas，兩者處理俄四分之一海運石油出口。

 

4、中國內地今日將公布12月貿易數據。彭博稱美國加徵關稅引發提前下單潮，或提振12月出口數據。

 

5、中國財政部副部長廖岷表示，應對內外環境挑戰，財政政策空間充足，重申2025年赤字率將提高的承諾。

 

6、英國財政大臣訪華期間宣布與中國達成6億英鎊協議，旨在緩解市場對英國財政狀況的擔憂。

 

7、IMF將2025年香港經濟增長預測從3%下調至2.7%，警告香港未來仍面臨諸多挑戰。

 

開市Go | 美非農超預期，內地今公布進出口數據，關注油金板塊

 

開市Go | 美非農超預期，內地今公布進出口數據，關注油金板塊

 

開市Go | 美非農超預期，內地今公布進出口數據，關注油金板塊

 

想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02147

正味集團

0.038

異動股

09999

網易－Ｓ

150.000

異動股

09923

移卡

7.600

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09999 網易－Ｓ
  • 149.800
  • 09923 移卡
  • 7.640
  • 00981 中芯國際
  • 33.350
  • 02407 高視醫療
  • 8.450
  • 06690 海爾智家
  • 25.300
股份推介
  • 01347 華虹半導體
  • 20.950
  • 目標︰$28.00
  • 00700 騰訊控股
  • 368.800
  • 目標︰$435.00
  • 00270 粵海投資
  • 5.980
  • 目標︰$7.30
  • 00027 銀河娛樂
  • 31.950
  • 目標︰$37.90
  • 01558 東陽光長江藥業
  • 9.430
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 368.800
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 77.750
  • 00388 香港交易所
  • 274.000
  • 00941 中國移動
  • 74.100
  • 00981 中芯國際
  • 33.350
報章貼士
  • 00728 中國電信
  • 4.730
  • 目標︰--
  • 09999 網易－Ｓ
  • 149.800
  • 目標︰$133.00
  • 01519 極兔速遞－Ｗ
  • 6.160
  • 目標︰$8.00
熱炒概念股
  • ＡＩ More
  • 09999 網易－Ｓ
  • 149.800
即時重點新聞

13/01/2025 10:01  《異動股》舜宇挫5%領跌蘋概，郭明錤指市場對蘋果收入過份樂觀

13/01/2025 09:44  【聚焦人幣】人行強調穩匯率並上調參數，人幣即期開市升23點

13/01/2025 09:39  《異動股》油價上漲中海油升近3%，美冬季風暴致需求升

13/01/2025 09:26  美儲減息預期重挫，恒指低開146點報18918即穿萬九

13/01/2025 09:20  《新股掛牌》新吉奧房車首掛較招股價低近23%，每手蝕580元

13/01/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４６﹒５億元，買騰訊沽盈富基金

13/01/2025 09:02  【大行炒Ｄ乜】滙證降港鐵評級至持有，布魯可上市即獲信証追蹤

13/01/2025 09:43  《財資快訊》美電升報７﹒７８７１，隔夜拆息較上日飆升３﹒６％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

藥明合聯跌6%成交逾15億元，傳股東折讓約半成出貨新文章
人氣文章

新聞>國際動態

加州山火造成超500億美元損失，大量房主未買保險新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內房 | 融創中國：遭提清盤呈請涉及3000萬美元逾期貸款新文章
品味生活
生活
人氣文章

陶冬天下．陶冬

美國減息漸行漸遠
人氣文章

小薯茶水間

香港戲院結業潮｜嘉禾旗下4間戲院傳停業 星期六、日暫停預售門票 海運假期每日只上映一場戲
人氣文章

英倫歲月．范強

北約啟動東擴，香港問題成「茶杯裏的風波」
DIVA CHANNEL
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

拍賣市場的寒冬已來？從拍品流拍、裁員縮減開支探討拍賣市場的走勢！
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

年齡是女人天敵？年過三十未嫁的「剩女」，吸引力和價值必然下降？
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

年未整理家居！衣櫃儲物箱的完美替代品Steamer Trunk，奢華實用！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
仙女基因 │劉亦菲曬65歲凍齡媽媽合照，自嘲全家最醜，網友讚母女宛如姊妹！ 新文章
人氣文章
小心抗癌變致癌！醫生警告：紅茶與這種食物搭配易導致肝癌風險
人氣文章
韓星李熙哲驚傳死訊享年39歲，最後貼文情緒憂傷！心理學家拆解9大輕生先兆警號新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/01/2025 10:55
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/01/2025 10:55
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/01/2025 10:55
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/01/2025 10:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話13/01/2025
藥明合聯跌6%成交逾15億元，傳股東折讓約半成出貨
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet 賞你】賞 MOKO x Cheeky Cheeky「厚」有福氣利是封 及「熊 MEOW 」火柴盒造型年曆卡！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

狂人威脅吞併別國領土，意欲何為？

10/01/2025 08:12

大國博弈

高息定存 | 富邦推快閃定存優惠3個月3.9厘，華僑188日...

06/01/2025 15:54

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處