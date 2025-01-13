開市Go | 美非農超預期，內地今公布進出口數據，關注油金板塊

要聞盤點

1、美股三大指數收市報跌，道指跌近700點。道指跌696.75點，或1.63%，報41938.45點；標普500指數跌91.21點，或1.54%，報5827.04點；納指跌317.25點，或1.63%，報19161.63點。金龍中國指數下跌3.1%，報6380.35點。金龍中國指數大跌至逾三個月以來低點，京東和百度拖累最大。日經期貨截至上午8時12分升17.5點，或0.05%，報3867.5點。

2、美國去年12月非農新增25.6萬個職位，失業率降至4.1%，遠超預期。數據公布後美股下挫，美債殖利率和美元走強。

3、美國財政部對俄羅斯石油業實施新制裁，目標包括Gazprom Neft和Surgutneftegas，兩者處理俄四分之一海運石油出口。

4、中國內地今日將公布12月貿易數據。彭博稱美國加徵關稅引發提前下單潮，或提振12月出口數據。

5、中國財政部副部長廖岷表示，應對內外環境挑戰，財政政策空間充足，重申2025年赤字率將提高的承諾。

6、英國財政大臣訪華期間宣布與中國達成6億英鎊協議，旨在緩解市場對英國財政狀況的擔憂。

7、IMF將2025年香港經濟增長預測從3%下調至2.7%，警告香港未來仍面臨諸多挑戰。

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