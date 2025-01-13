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陶冬專訪 | 國際篇：全球經濟料K型幣策各走各，日圓套利仍躺贏

13/01/2025

　　後疫情時代踏入2025年，隨著「懂王」特朗普本月20日上任倒數，全球政經勢迎更多不確定性。著名經濟學家陶冬博士於系列專訪表示，早前的全球貨幣政策、通貨膨脹同步共振局面已結束，今年最明顯的變化將是各國經濟、幣策各走各路，而全球經濟料呈現K型走勢。

 

陶冬專訪 | 國際篇：全球經濟料K型幣策各走各，日圓套利仍躺贏

陶冬博士認為，全球幣策、通脹同步共振的局面已結束，今年各國幣策將各走各路。

 

兩原因令美國經濟跑贏

 

　　「衰退」訊號頻閃的美國經濟，韌性超乎預期，去年第三季GDP年化增長高達3.1%，亞特蘭大聯儲GDPNow模型預期第四季增速2.7%。陶冬認為，美國經濟所謂的「一枝獨秀」，實為「也在往下走＋稍強過其他經濟體」。稍微強一些的原因有二：一是美國為應對疫情而做的QE是全世界最大的，直升機式撒錢令美國家庭超額儲蓄飆升，並支撐消費，儘管現在錢基本上花完了，但卻是經濟過去數年持續強勁的主要理由。

 

　　二是拜登政府的財政政策相當兇猛，財政赤字佔GDP比例在非戰爭、非衰退的情況下，居然高達7%，「這在美國歷史上是絕無僅有的」，正正因為此，反映在GDP上也很正常。

 

留意信用卡違約比例飆

 

　　不過，他指出，上述兩大原因基本上講都是一次性、不可持續的，2025年實際上對於美國經濟是一個考驗。一個非常值得注意的現象是，信用卡違約比例正在飆升。

 

陶冬專訪 | 國際篇：全球經濟料K型幣策各走各，日圓套利仍躺贏

美國信用卡違約比例飆升，有損美國經濟。(Shutterstock)

 

　　據BankRegData整理的行業數據顯示，2024年首三季，全美信用卡貸方共撇帳(wrote off)460億美元嚴重拖欠餘額，按年增長50%，錄14年最高水平。陶冬解讀，這意味著沒有儲蓄的那些人，去年基本上是靠信用卡維持消費，「今年這種活動可能就會難以為繼了」。

 

日本加息落後經濟復甦

 

　　那麼，眼見日圓兌美元跌至去年7月以來的最低水平，日本今年前景又如何？陶冬表示，只要美國的利率和日本的利率之間仍維持較大的差距，「那麼借日圓買美債這個套利交易還是一個躺贏的策略，從這個角度來講，這也是為甚麼日圓弱」。

 

陶冬專訪 | 國際篇：全球經濟料K型幣策各走各，日圓套利仍躺贏

日本央行雖開始加息，但其利率水平相比歐美都仍偏低。(Shutterstock)

 

　　他解釋，日圓走勢包含兩個不同層面的動力，第一個是美元，即強美元令其他貨幣都弱，而美元今年尤其是上半年可能仍強勢。第二個是日本央行雖開始加息，但其利率水平相比歐美甚至中國都仍偏低，「的確日央行在加息，但加息速度和其經濟復甦速度不成比例」，這就是為甚麼始終海外的投機客要沽空日圓。

 

歐洲陷「慢性病」有因

 

　　至於歐洲，法德政局不穩，英國瘋狂加稅，老牌大國似不約而同「生病」，到底是何故？陶冬認為，歐洲實際上在過去的十幾年一直在「生病」，只不過是慢性病。病因之一是歐洲繼移動互聯網時代落伍，接下來AI時代又缺席，所以在增長的動力上顯得不足。病因之二是勞工市場、福利制度等結構性改革舉步維艱，政府稍一不慎甚至就輸掉選舉，帶來的問題就是企業不願意再投資，進而影響就業機會和工資上漲。

 

　　此外，俄烏衝突帶來能源價格、生活成本的大幅度上漲，和消費者能夠漲工資的幅度相比，生活成本要高出很多，就使得需求不足、投資不足，令歐洲經濟徘徊在衰退邊緣。

 

撰文：經濟通通訊社記者俞瑾

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