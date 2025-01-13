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亞洲金融論壇 | 潘功勝：大幅提高國家外匯儲備在港資產配置比例

13/01/2025

亞洲金融論壇 | 潘功勝：大幅提高國家外匯儲備在港資產配置比例

 

　　第18屆亞洲金融論壇今明兩天(1月13-14日)在香港舉行。中國人民銀行行長潘功勝表示，將大幅提高國家外滙儲備在香港的資產配置，為香港的金融發展開闢更加廣闊的空間。

 

　　潘功勝在論壇上致辭時表示，人行下一步將聚焦4個重點方向，全力支持香港國際金融中心建設，支持香港資本市場的發展，持續深化兩地金融市場的互聯互通。

 

　　潘功勝表示，資本市場的繁榮發展是香港國際金融中心的核心和基石。人行將探索拓展中央銀行的宏觀審慎和金融穩定功能，與香港金融管理部門協同配合，支持內地和香港資本市場的健康發展。

 

　　他又指，支持更多優質企業到香港上市和發行債券，持續優化拓展內地與香港在股票、債券、理財、利率互換等領域的互聯互通，深化粵港澳大灣區的金融合作。

 

潘功勝回應人民幣貶值：堅決防範匯率超調風險

 

　　就近期人民幣貶值情況，中國人民銀行行長潘功勝出席香港舉行的亞洲金融論壇時表示，近期美元指數高企，非美貨幣普遍都在貶值，人民幣對美元匯率也有所貶值，但總體展現出較強的韌性。

 

　　他強調，有信心、有條件、有能力維護外匯市場的穩定運行，將堅持市場在匯率形成之中的決定性作用，有效發揮匯率的宏觀經濟和國際收支自動穩定器功能，同時堅決對市場的順周期行為進行糾偏，堅決對擾亂市場秩序的行為進行處置，堅決防範匯率的超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

 

內房風險水平大幅弱化，正尋找新均衡點

 

　　潘功勝又表示，中國房地產市場已經過近30年的長周期繁榮，經歷重大的轉型，並尋找新的均衡點。從供需兩端綜合施策，一方面優化調整房地產金融政策，優化相關的稅收政策，另一方面加上經營主體通過調整經營策略、債務重組等方式進行的自我修復，房地產市場的風險水平已大幅弱化，市場成交水平總體改善。

 

　　他指出，去年10月份以來，中國30個大中城市商品房的銷售面積連續3個月環比增長，連續2個月同比增長。近期中央進一步明確，地方政府專項債券可用於回收閒置的存量土地，新增土地收儲和收購存量商品房，這將加快房地產市場的去庫存，實現房地產市場的止跌回穩。

 

撰文：經濟通採訪組

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